Вакансии катарских работодателей появятся на казахстанском официальном портале

Таким образом, данное соглашение вступило в силу.

Документ был подписан 14 февраля 2024 года в ходе официального визита Главы государства в Доху. В 2025 году проект закона о ратификации соглашения получил одобрение обеих палат Парламента РК (10 сентября – в Мажилисе, 9 октября – в Сенате) и 20 октября был подписан Президентом РК.

Соглашение направлено на создание безопасных и прозрачных условий трудоустройства граждан Казахстана в Катаре и обеспечение их правовой и социальной защиты.

Документ закрепляет четкий порядок обмена заявками на подбор специалистов, проверки их квалификации и заключения трудовых договоров. Соглашение гарантирует казахстанским работникам социальные и трудовые права согласно типовому трудовому договору, включая: оплату перелёта, жилья и медицинского обслуживания; четкие условия труда, отпуска и вознаграждения; защиту интересов работников при досрочном расторжении договора.

Для контроля исполнения норм соглашения будет создан совместный комитет из представителей Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) и Министерства труда Государства Катар.

Все вакансии, предоставляемые катарскими работодателями, будут размещаться на портале migration.enbek.kz, что обеспечит гражданам Казахстана прозрачный и официальный доступ к трудовым возможностям в Государстве Катар.

В настоящее время МТСЗН проводится работа по заключению аналогичных меморандумов и соглашений по регулированию трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов с Республикой Корея, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2025 года за рубежом в целях осуществления трудовой деятельности находятся 156,7 тыс. казахстанцев.

Наибольшее количество граждан Казахстана работают в Российской Федерации (128,8 тыс. человек), Республике Корея (15,2 тыс. человек), Польше (2,6 тыс. человек) и Великобритании (1,4 тыс. человек).