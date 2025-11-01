Около 157 тысяч казахстанцев работают за рубежом

- По данным за 9 месяцев этого года, за границей работают 156,7 тысячи наших соотечественников. Большая часть казахстанцев трудится в Российской Федерации – 128,8 тысячи человек, Республике Корея – 15,2 тысячи человек, Польше – 2,6 тысячи человек, Великобритании – 1,4 тысячи человек. С целью защиты прав граждан, работающих за рубежом, между Казахстаном и Катаром подписано соглашение о трудоустройстве граждан, – сказал А.Ертаев.

Вице-министр сообщил также, что в начале года заключен меморандум о сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Великобританией. Сейчас ведется работа по заключению меморандумов с Южной Кореей, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет создан Аналитический центр по вопросам миграционных потоков. Центр подготовки казахстанцев к трудоустройству за рубежом открылся в Астане.