Центр подготовки казахстанцев к трудоустройству за рубежом открылся в Астане

Центр открылся на базе Карьерного центра акимата города. Здесь граждане смогут узнать правовые, культурные и практические аспекты трудовой миграции. Среди тем — права мигрантов, адаптация в другой стране, юридические тонкости и подготовка к трудовой деятельности.



Проект реализован Международной организацией по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты РК, акиматом Астаны и при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Фото: акимат Астаны

— Открытие центра — важный шаг на пути к безопасной и управляемой трудовой миграции. Мы стремимся, чтобы каждый гражданин, выезжающий на работу за рубеж, знал свои права и чувствовал себя уверенно, — отметил глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане Серхан Актопрак.

На церемонии открытия присутствовали заместитель акима Астаны Ерик Мейрханов, заместитель министра труда Асқарбек Ертаев, посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал, а также другие представители госорганов и международных организаций.

Открытие Центра является частью региональной программы МОМ по продвижению управляемой трудовой миграции в Центральной Азии.

Фото: акимат Астаны

Напомним, на 29 мая полях Международного форума Астана состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Эми Поуп. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защиты прав мигрантов и взаимодействия в рамках Стратегического плана МОМ на 2024–2028 годы.

Также ранее сообщалось, что в первой половине года в Казахстане начнут работу три Центра подготовки по системе EPS, обучение в которых позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее. По словам, председателЯ Комитета по миграции Минтруда Аскарбека Ертаева, казахстанцы могут легально работать в Южной Корее в течение трех лет.