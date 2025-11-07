РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:09, 06 Ноябрь 2025

    Движение возобновлено после схода вагонов с путей в Акмолинской области

    По информации областного оперативного штаба, движение поездов возобновлено в 21.18. Причины схода вагонов расследуются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вагоны сошли с путей в Акмолинской области
    Фото из социальных сетей

    Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», 6 ноября на подъездном пути ТОО «Бота 2015», примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, допущен уход 12 вагонов с последующим сходом восьми из них на улавливающем тупике.

    — Локомотив, задействованный в манёвровых операциях, принадлежит частной компании. Локомотивная бригада также является сотрудниками частной организации, — уточнили в ведомстве.

    В результате происшествия были повреждены устройства контактной сети. Как добавили в ведомстве: пострадавших не было, но была задержка в движении поездов.

    — Силами аварийных бригад и восстановительного поезда КТЖ на станции Макинка создан габарит, подано напряжение в контактной сети. Движение поездов возобновлено. Инцидент допущен по вине работников частной организации. Причины схода вагонов расследуются, — отметили в ведомстве. 

    Как уточнили в акимате области, в сошедших вагонах перевозилось рапсовое масло одного из ТОО района.

    Ранее поезд с топливом сошел с рельсов в Шри-Ланке.

    КТЖ Происшествия Акмолинская область
