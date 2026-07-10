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    В 40 населенных пунктах Жамбылской области до сих пор доступна только связь 2G

    Еще 48 сел и поселков остаются на уровне 3G, хотя большую часть региона уже охватили мобильным интернетом четвертого поколения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    связь интернет
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Жамбылская область постепенно переходит на более современные стандарты связи, но цифровой разрыв между населенными пунктами все еще сохраняется.

    По данным управления цифровизации и архивов акимата региона, из 353 населенных пунктов области мобильным интернетом стандарта 4G обеспечены 265 — это 75,1% от общего числа.

    При этом в 48 населенных пунктах доступна связь стандарта 3G, а еще в 40 населенных пунктах — только 2G. Для жителей таких сел речь идет не просто о скорости загрузки страниц. Настолько слабая связь не всегда позволяет получить доступ к онлайн-услугам, дистанционным сервисам и даже мессенджерам.

    Больше всего населенных пунктов со связью 2G остаются в районе Турара Рыскулова — 10. В Меркенском районе их 9, в Жуалынском — 8, в Сарысуском — 7.

    Отдельно стоит отметить Таласский и Шуский районы. В таблице управления по ним не указаны населенные пункты, где связь ограничивается только 2G. Однако это не значит, что вопрос качественного интернета здесь полностью решен, ведь часть сел в этих районах пока остается только с 3G.

    Кстати, в области действует дорожная карта по обеспечению населенных пунктов интернетом на 2023–2027 годы. В ее рамках в 2023–2025 годах планировалось довести качество интернет-связи до стандарта 4G в 208 населенных пунктах, но на сегодняшний день работы завершены лишь в 152.

    Ранее мы рассказывали, почему интернет до сих пор не дошел до десятков сел ВКО.

    5G охватит крупнейшие города Казахстана на 75% к 2027 году.

    Регионы Казахстана Интернет Связь, ТВ, IT Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор