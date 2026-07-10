В 40 населенных пунктах Жамбылской области до сих пор доступна только связь 2G

Еще 48 сел и поселков остаются на уровне 3G, хотя большую часть региона уже охватили мобильным интернетом четвертого поколения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жамбылская область постепенно переходит на более современные стандарты связи, но цифровой разрыв между населенными пунктами все еще сохраняется.

По данным управления цифровизации и архивов акимата региона, из 353 населенных пунктов области мобильным интернетом стандарта 4G обеспечены 265 — это 75,1% от общего числа.

При этом в 48 населенных пунктах доступна связь стандарта 3G, а еще в 40 населенных пунктах — только 2G. Для жителей таких сел речь идет не просто о скорости загрузки страниц. Настолько слабая связь не всегда позволяет получить доступ к онлайн-услугам, дистанционным сервисам и даже мессенджерам.

Больше всего населенных пунктов со связью 2G остаются в районе Турара Рыскулова — 10. В Меркенском районе их 9, в Жуалынском — 8, в Сарысуском — 7.

Отдельно стоит отметить Таласский и Шуский районы. В таблице управления по ним не указаны населенные пункты, где связь ограничивается только 2G. Однако это не значит, что вопрос качественного интернета здесь полностью решен, ведь часть сел в этих районах пока остается только с 3G.

Кстати, в области действует дорожная карта по обеспечению населенных пунктов интернетом на 2023–2027 годы. В ее рамках в 2023–2025 годах планировалось довести качество интернет-связи до стандарта 4G в 208 населенных пунктах, но на сегодняшний день работы завершены лишь в 152.

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