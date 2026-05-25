5G охватит крупнейшие города Казахстана на 75% к 2027 году

В Казахстане продолжается развитие мобильной и спутниковой связи. До конца 2027 года доля охвата сетью 4G достигнет 92% всех населенных пунктов страны, а количество базовых станций 5G превысит 3,5 тысячи. Об этом говорится в ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, в настоящее время связь стандарта 3G доступна в 2 704 селах, а сеть 4G — в 2 608 населенных пунктах.

Кроме того, в городах республиканского значения и областных центрах уже действуют 2 509 базовых станций 5G.

— До конца 2027 года доля охвата 4G достигнет 92% всех населенных пунктов, а сеть 5G будет развернута более чем на 3 500 базовых станциях, — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется крупнейшим мегаполисам страны.

— Это особенно важно для крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, где уровень покрытия 5G должен достичь 75%, — говорится в ответе.

Также в Казахстане продолжается развитие спутникового интернета для удаленных регионов.

— На сегодняшний день официально на рынке страны предоставляют услуги два НГСО-оператора, до конца 2027 года планируется выход еще двух компаний, — сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что развитие спутниковой связи остается актуальным для труднодоступных и отдаленных населенных пунктов страны.

