Названы причины изменения тарифов на мобильную связь в Казахстане

На динамику рынка повлиял рост интернет-трафика и потребления цифровых сервисов, а также увеличение тарифов из-за масштабных инвестиций в инфраструктуру. Дальнейшее развитие отрасли связано с массовым переходом на 5G, диверсификацией операторов, запуском новых продуктов в сегменте B2B.

Компания Nexign и информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провели исследование телеком-рынка в Казахстане. Он продолжает стабильно расти: в 2024 году увеличился на 11%, в 2025 году — на 11,8%. Динамика здесь существенно выше среднемировых значений: глобальный рынок в 2024–2025 годах увеличивался только на 2,5% ежегодно (по данным TM Forum), а российский в прошлом году вырос на 6,5%.

Основными источниками выручки казахстанских операторов остаются услуги мобильной связи (56%) и доступа в интернет (около 12%). ИТ-услуги занимают порядка 8% рынка.

Ключевой тренд сегмента мобильной связи — расширение покрытия 5G. В 2023 году Казахстан одним из первых в СНГ запустил в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Внедрение технологии 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах планируется завершить в ближайшие годы.

Масштабные инвестиции в инфраструктуру 5G стали причиной роста тарифов в 2024–2025 годах — эта тенденция, вероятно, продолжится и в перспективе. При этом тарифные планы станут более гибкими за счет запуска конвергентных услуг, новых безлимитных сервисов и подписных моделей. От продажи минут и гигабайтов лидеры рынка переходят к более сложной логике, настраивая продукты под определенные группы пользователей и персонализируя тарифы. Кроме того, операторы диверсифицируют бизнес, предлагая абонентам дополнительные сервисы — OTT, финтех, игры, билеты, кешбэк и другие.

Изменения происходят и в сфере интернета. Развитие 5G способствует повышению скорости мобильного интернета в стране. По этому показателю, согласно данным Speedtest на февраль 2026 года, Казахстан занимает 49-е место в мире, опережая некоторые развитые страны (Великобританию, Германию, Испанию). Спрос на мобильный интернет и цифровые сервисы продолжает расти за счет стриминга, соцсетей, онлайн-развлечений и удаленной работы.

Согласно национальному проекту «Доступный интернет» к 2027 году охват населения высокоскоростным интернетом в Казахстане должен достичь 100%. В первую очередь речь идет об удаленных регионах страны. Оптические линии связи планируют довести до 90% сельских населенных пунктов, остальные 10% обеспечат спутниковым интернетом. Программа финансируется за счет бюджета и совместных инициатив с участниками рынка.

Кроме того, операторы запускают услуги фиксированного беспроводного доступа (Fixed Wireless Access, FWA) на базе 5G. Это позволяет расширить портфель услуг высокоскоростным домашним интернетом, что создает конкуренцию традиционным операторам ШПД наравне со спутниковым интернетом.

В городах и региональных центрах технология FTTH (оптика до квартиры) постепенно вытесняет FTTB (оптика до здания и медный провод до квартиры). Это дает более высокую и стабильную скорость подключения и позволяет операторам продвигать пакетные услуги, включающие интернет, ТВ и OTT (видеосервисы). На начало 2026 года средняя скорость фиксированного ШПД в Казахстане уступает скорости мобильного интернета — 88 Мбит/с против 99 Мбит/с, по данным Speedtest.

В целом розничный рынок в стране близок к насыщению, и операторы переключают внимание на B2B: запускают проекты на базе LTE/5G для умных городов, логистики, промышленности. В 2024–2025 годах B2B-услуги генерировали больше трети выручки операторов связи.

По прогнозу аналитиков Nexign и TelecomDaily, в ближайшие три года телеком-рынок Казахстана продолжит расти в среднем на 7% ежегодно. В 2028 году он достигнет 1 861 млрд тенге.

Ранее стало известно, каким образом государство регулирует тарифы на мобильную связь.