В 2026 году инфляция удержится на уровне 10–12 процентов — Айдархан Кусаинов
Экономист Айдархан Кусаинов озвучил прогноз экономики Казахстана на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.
Экономист ожидает, что в 2026 году инфляция удержится на уровне 10–12%. Что касается базовой ставки, Айдархан Кусаинов считает, что ее следует повышать, а не снижать.
— Я думаю, что не стоит ожидать снижения базовой ставки, а если оно и произойдет, то скорее по политическим мотивам. Но это будет не очень хорошо. Уже сейчас ставка должна быть выше, и ее необходимо повышать, — подчеркнул эксперт.
Что касается курса тенге, экономист отметил, что дать точный прогноз сложно, и многое будет зависеть от политических решений. Технически курс можно удерживать, к примеру, за счет трансфертов из Нацфонда — ресурсов для этого хватит, однако такой подход лишь усилит внутренние экономические дисбалансы.
На вопрос о том, какие отрасли могут стать локомотивами роста, эксперт отметил, что возможно увеличение активности в строительном секторе.
По его словам, в следующем году темпы экономического роста, вероятнее всего, замедлятся. Одной из ключевых причин станет сокращение трансфертов из Национального фонда.
— Я думаю, что в следующем году экономический рост замедлится, потому что планируется сокращение бюджетных трансфертов из Нацфонда, и наполнение бюджета будет происходить не через привлечение денег из Нацфонда, «нефтяных денег», а через распределения. То есть бизнесы и люди будут платить больше, наполняя бюджет. А это приведет к тому, что фискальный импульс будет меньше. Соответственно, экономика замедлится, — сказал он.