В 2026 году инфляция удержится на уровне 10–12 процентов — Айдархан Кусаинов

Экономист ожидает, что в 2026 году инфляция удержится на уровне 10–12%. Что касается базовой ставки, Айдархан Кусаинов считает, что ее следует повышать, а не снижать.

— Я думаю, что не стоит ожидать снижения базовой ставки, а если оно и произойдет, то скорее по политическим мотивам. Но это будет не очень хорошо. Уже сейчас ставка должна быть выше, и ее необходимо повышать, — подчеркнул эксперт.

Что касается курса тенге, экономист отметил, что дать точный прогноз сложно, и многое будет зависеть от политических решений. Технически курс можно удерживать, к примеру, за счет трансфертов из Нацфонда — ресурсов для этого хватит, однако такой подход лишь усилит внутренние экономические дисбалансы.

На вопрос о том, какие отрасли могут стать локомотивами роста, эксперт отметил, что возможно увеличение активности в строительном секторе.

По его словам, в следующем году темпы экономического роста, вероятнее всего, замедлятся. Одной из ключевых причин станет сокращение трансфертов из Национального фонда.