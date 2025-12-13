В зоопарке Лейпцига из-за птичьего гриппа уничтожили всех пеликанов

Сначала вирус унес жизнь одного кудрявого пеликана, затем заболело еще одно животное. Ветеринарная служба приняла решение об эвтаназии оставшихся птиц, чтобы предотвратить распространение болезни среди других обитателей зоопарка.

По словам директора Йорга Юнхольда, такие меры были необходимы для защиты остальных животных. Всего на этой неделе были протестированы 350 обитателей зоопарка, все результаты оказались отрицательными.

Организация Peta призвала руководство зоопарка полностью прекратить содержание птиц вместо их разведения в будущем.

Ранее сообщалось, что в борьбе с распространением птичьего гриппа в Германии забито более 500 тысяч голов домашней птицы. С начала сентября была зарегистрирована 31 вспышка заболевания на птицеводческих предприятиях.