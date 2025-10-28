РУ
    04:13, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Германии из-за птичьего гриппа забито полмиллиона птиц

    Более 500 тысяч голов домашней птицы пришлось забить в Германии из-за птичьего гриппа, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    В Минздраве рассказали, грозит ли казахстанцам птичий грипп
    Фото: freepik.com

    В борьбе с распространением птичьего гриппа в Германии, по данным властей, уже забито более 500 000 голов домашней птицы. С начала сентября была зарегистрирована 31 вспышка заболевания на птицеводческих предприятиях, сообщил в понедельник, 27 октября, Институт имени Фридриха Леффлера (Friedrich-Loeffler-Institut, FLI).

    Несмотря на принимаемые меры, распространение вируса идет очень быстрыми темпами.

    — Ситуация меняется так стремительно, что цифры являются лишь моментальным снимком и скорее отражают масштабы (вспышки. — Ред.), чем абсолютные показатели, — цитирует представительницу института агентство AFP.

    По данным Института, ответственного за контроль над эпидемиями среди животных, большинство вспышек птичьего гриппа выявлено в федеральной земле Нижняя Саксония (восемь), а также в Бранденбурге и Мекленбурге - передней Померании (по шесть). Кроме того, очаги вируса обнаружены в Тюрингии, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Баварии.

    Сколько диких птиц пострадало от птичьего гриппа, подсчитать невозможно, отметила пресс-секретарь. Только в Бранденбурге от этой болезни, вероятно, погибли уже более 1500 журавлей.

    Ранее сообщалось, что на северо-востоке Германии фермеры вынуждены уничтожить около 130 тысяч птиц из-за новой волны птичьего гриппа. В земле Бранденбург вирус поразил 80 тысяч уток на ферме в Нойхарденберге и 50 тысяч бройлеров в Нойтреббине.

