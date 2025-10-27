В Германии из-за птичьего гриппа уничтожат еще 130 тысяч птиц

На северо-востоке Германии фермеры вынуждены уничтожить около 130 тысяч птиц из-за новой волны птичьего гриппа. В земле Бранденбург вирус поразил 80 тысяч уток на ферме в Нойхарденберге и 50 тысяч бройлеров в Нойтреббине.

Вокруг очагов заражения созданы защитная зона радиусом три километра и зона наблюдения в десять километров. По данным региональных властей, в Меркиш-Одерланде уже погибло или было уничтожено более полумиллиона птиц.

Глава округа отметил, что Меркиш-Одерланд является одним из крупнейших центров птицеводства в Бранденбурге и при этом находится на пути миграции диких птиц. В ближайшие недели ожидается массовый перелет журавлей и лебедей на юг.

Ранее в соседней земле Мекленбург–Передняя Померания были уничтожены почти 150 тысяч кур-несушек. Ученые считают, что вспышку можно локализовать, хотя в этом году эпидемия началась необычно рано. Эксперты отмечают, что впервые основными переносчиками вируса стали журавли, также зарегистрированы случаи гибели лебедей.

Фермерам, вынужденным уничтожать поголовье из-за птичьего гриппа, выплатят до 110 евро за каждую птицу.