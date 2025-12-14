Жители ЗКО жалуются из-за плохих дорог

Как сообщил депутат Казталовского районного маслихата Серикбол Кадемов на своей странице в Facebook, сотни жителей 12 населенных пунктов выразили недовольство работой управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО и подрядчика ТОО «SSS STORY GROUP», директора Саламатa Сертековa, по содержанию дороги на направлении Жалпактал–Комекши.

По его словам, на портале госзакупок в августе этого года между управлением и подрядчиком был заключен дополнительный договор на 63 млн тенге. Согласно этому договору, на дороге должны были отсыпать твердый материал на участке до двух километров.

— Рабочие сказали, что материала хватило только на 1 километр. Остальная дорога осталась без изменений. Поэтому жители недовольны тем, что участок Кабансай стал еще хуже, чем был, и выражают сомнение в качестве использованного материала. У Саламатa Сертековa есть несколько ТОО под разными названиями. В нескольких районах области у него немало договоров по содержанию дорог. Речь идет о государственных средствах — почти о миллиарде тенге. Тогда почему работа выполняется не на должном уровне? — отметил депутат.

По словам С. Кадемова, в конце 2023 года аким области Нариман Торегалиев на встрече с жителями в селе Жалпактал заявил, что если сельский аким не подпишет выполненные работы по содержанию дороги, то деньги подрядчику не будут выплачены. Однако в актах выполненных работ не оказалось подписей ни сельских, ни районных акимов. На портале госзакупок в актах стоят только подписи замглавы управления и подрядчика.

— Вопрос ремонта дороги Кабансай поднимается уже давно. Проблема ставится перед областным руководством третий год подряд. Жители просят начать строительство 14 километров дорог в 2026 году, — добавил С. Кадемов.

Чтобы уточнить ситуацию, корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО.

По данным руководителя управления Марата Куаншалиева, общая протяженность автомобильной дороги областного значения Алгай — Жалпактал — Жулдыз — Карасу (6–170 км) составляет 164 км. Согласно договору № 13 от 30 января 2024 года, содержание данной дороги осуществляет ТОО «SSS STORY GROUP». Договор заключен на три года, до 31 декабря 2026 года, общая сумма договора составляет 216 298 527,31 тенге.

В перечень работ по содержанию дороги входят: профилирование проезжей части на грунтовых дорогах, устранение выбоин, очистка от снега, покос травы и кустарников, установка и замена дорожных знаков, сбор мусора и другие работы.

— В августе этого года дополнительного договора на 63 млн тенге между управлением и ТОО «SSS STORY GROUP» заключено не было. В 2025 году в рамках выделенных средств на содержание дороги подрядчиком выполнена отсыпка щебеночно-песчаной смеси протяженностью 1 км в районе Кабансай. Акимы сельских округов не подписывают акты выполненных работ, размещаемые на портале госзакупок, поскольку не несут финансовой ответственности. Для подписи акимов составляются отдельные акты с указанием только объемов выполненных работ, — пояснил М. Куаншалиев.

По его словам, в 2022 году проектная организация ТОО «Уральский Каздорпроект» разработала проектно-сметную документацию по капитальному ремонту участков 50–70 км и 70–90 км дороги Алгай — Жалпактал — Жулдыз — Карасу. Однако из-за отсутствия финансирования проекты не были реализованы.

— Срок действия проектно-сметной документации истек. В связи с этим по договору № 13 от 10 сентября этого года ТОО «Уральский Каздорпроект» завершает корректировку проектно-сметной документации по капитальному ремонту дороги Алгай — Жалпактал — Жұлдыз — Карасу 6–104 км (70–90 км участка) в Казталовском районе. После завершения работы будет направлена бюджетная заявка для выделения средств на реализацию проекта, — добавил М. Куаншалиев.

Как уточнил директор ТОО «SSS STORY GROUP» Саламат Сертеков, 63 млн тенге это сумма, выделенная на годовое содержание 170 км дороги Жалпактал — Жулдыз — Карасу.

— Согласно нашему договору, мы выполняем грейдирование после дождей, очистку от снега, установку дорожных знаков. Работы выполняют наши специалисты на технике, расположенной в селе Жалпактал. У меня зарегистрировано только одно ТОО. Оно также занимается содержанием дороги Чапаев — Жанакала — Сайкын, — сказал С. Сертеков.

