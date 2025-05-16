Асфальт не довезли: село в ЗКО осталось без проезда

По словам местных жителей, между сёлами Переметное и Каражар, на участке протяжённостью 7 километров, началась укладка асфальта. При этом была разрушена старая грейдерная (гравийная) дорога. Смесь из песка и щебня завезена лишь частично.

— Сейчас объездного пути нет. Дождями дорогу размыло, а из-за песчаного основания проезд на автомобиле стал невозможен. Школьникам, которые ездят из Каражара в Переметное, приходится ежедневно преодолевать 7 километров пешком. Лучше бы вообще не начинали ремонт, чем доводить дело до такого состояния, — возмущаются жители.

На возникшую проблему отреагировал заместитель акима Байтерекского района Ерлан Токсанбаев.

— Капитальный ремонт подъездных дорог к сёлам Каражар и Поливное запланирован на текущий год. Подрядная организация — ТОО «Ануш Құрылыс» — уже начала завоз инертных материалов. Кроме того, направлена бюджетная заявка в областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог для выделения финансирования. Ожидается, что строительство дороги будет завершено в этом году, — сообщил Ерлан Токсанбаев.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в отдалённых сёлах Западно-Казахстанской области появятся асфальтированные дороги.