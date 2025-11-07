РУ
    12:04, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ЗКО реализуют 27 социальных и инфраструктурных проектов на возвращенные активы

    В рамках реализации поручений Президента по строительству и реконструкции социальных объектов за счет средств Специального государственного фонда Западно-Казахстанской области выделено 17,7 млрд тенге на реализацию 27 проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал UKIMET

    Объекты на возвращенные активы в ЗКО
    Фото: Telegram-канал UKIMET

    Работы в регионе ведутся в соответствии с поручениями Главы государства. Основные задачи – достижение 100%-го обеспечения населения качественной питьевой водой и модернизация сельского здравоохранения. 

    Объекты на возвращенные активы в ЗКО
    Среди реализуемых – 11 проектов в области водоснабжения, запуск которых позволит расширить охват сельской местности качественной питьевой водой и повысить качество жизни населения. 

    Объекты на возвращенные активы в ЗКО Фото: Telegram-канал UKIMET
    Кроме того, 16 проектов направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи в селах. Среди них строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, медицинских пунктов в Сырымском, Акжаикском, Бурлинском, Жангалинском районах и в районе Байтерек. Открытие новых объектов здравоохранения обеспечит доступность квалифицированной медицинской помощи для сельского населения и снизит нагрузку на районные больницы.

    Объекты на возвращенные активы в ЗКО
    На сегодняшний день в ЗКО уже завершено строительство 15 проектов. До конца текущего года планируется сдать еще 10, оставшиеся два – в 2026 году.

    Как сообщалось ранее, спорткомплекс строится в Кокшетау на средства из возвращенных активов.

