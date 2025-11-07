В ЗКО реализуют 27 социальных и инфраструктурных проектов на возвращенные активы

Работы в регионе ведутся в соответствии с поручениями Главы государства. Основные задачи – достижение 100%-го обеспечения населения качественной питьевой водой и модернизация сельского здравоохранения.

Фото: Telegram-канал UKIMET

Среди реализуемых – 11 проектов в области водоснабжения, запуск которых позволит расширить охват сельской местности качественной питьевой водой и повысить качество жизни населения.

Фото: Telegram-канал UKIMET

Кроме того, 16 проектов направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи в селах. Среди них строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, медицинских пунктов в Сырымском, Акжаикском, Бурлинском, Жангалинском районах и в районе Байтерек. Открытие новых объектов здравоохранения обеспечит доступность квалифицированной медицинской помощи для сельского населения и снизит нагрузку на районные больницы.

Фото: Telegram-канал UKIMET

На сегодняшний день в ЗКО уже завершено строительство 15 проектов. До конца текущего года планируется сдать еще 10, оставшиеся два – в 2026 году.

Как сообщалось ранее, спорткомплекс строится в Кокшетау на средства из возвращенных активов.