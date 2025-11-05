РУ
    Спорткомплекс строится в Кокшетау на средства из возвращенных активов

    В рамках реализации поручений Главы государства по развитию социальной инфраструктуры в Кокшетау завершается строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Спорткомплекс строится в Кокшетау
    Фото: Primeminister.kz.

    Правительством из Специального государственного фонда на эти цели было выделено 12,6 млрд тенге.

    В спорткомплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита, оснащенные сертифицированным оборудованием олимпийского стандарта, что позволит проводить в Кокшетау соревнования республиканского и мирового уровня IBA.

    На территории спортивного комплекса будут располагаться два футбольных поля, поле для метания ядра и копья, игровые и тренировочные зоны, универсальные спортивные площадки и легкоатлетическая зона. Для маломобильных групп населения предусмотрено специальное оснащение.

    Cпорткомплекс строится в Кокшетау
    Фото: Primeminister.kz.

    Кроме того, планируется открытие универсального спортивного зала со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта. Здесь в том числе смогут повышать свои профессиональные навыки учащиеся Академии гражданской защиты МЧС РК, выпускающей профессиональных спасателей.

    Также будет доступен зал на 650 мест с современными мультимедийными системами для культурно-массовых мероприятий.

    На объекте уже завершены основные строительные работы, ведется внутренняя отделка, благоустройство и подведение инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 85%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

    Реализация данного проекта повысит доступность круглогодичных спортивных объектов для населения и повысит вовлеченность в занятия спортом и ЗОЖ всех категорий граждан.

    Напомним, 5 млрд тенге из спецфонда выделили на водоснабжение Карагандинской области.

