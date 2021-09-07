В Жетысае начался сбор хлопка
Одним из крестьян, постоянно занимающихся хлопковым хозяйством, является владелец крестьянского хозяйства «Нургиса» в населенном пункте Шолпанкудук Нургиса Сеилбеков. В этом году он посеял семена хлопчатника на 5 гектарах земли.
«Сельские люди набирают по 20 тенге за каждый сорт хлопка. Как известно, хлопок не дает урожай за 2-3 месяца, как другие культуры. Так как вызревает долго, то и ухода требует большого. Не говоря уже о благодарности главам районов, которые создали благоприятные условия для такого большого хозяйства и решили проблему с водой. Своевременно поливали посевные площади. Продукт пока неплохой. Главное, чтобы цены на хлопок были высокими», - сказал Н.Сейлбеков.
Отметим, что в этом году в Жетысайском районе засеяно более 44 тысяч гектаров хлопчатника.