В Жетысае начался сбор хлопка

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крестьяне Жетысайского района развели хлопчатник. Крестьяне отмечают, что урожай хлопка в этом году был хорошим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Одним из крестьян, постоянно занимающихся хлопковым хозяйством, является владелец крестьянского хозяйства «Нургиса» в населенном пункте Шолпанкудук Нургиса Сеилбеков. В этом году он посеял семена хлопчатника на 5 гектарах земли.

«Сельские люди набирают по 20 тенге за каждый сорт хлопка. Как известно, хлопок не дает урожай за 2-3 месяца, как другие культуры. Так как вызревает долго, то и ухода требует большого. Не говоря уже о благодарности главам районов, которые создали благоприятные условия для такого большого хозяйства и решили проблему с водой. Своевременно поливали посевные площади. Продукт пока неплохой. Главное, чтобы цены на хлопок были высокими», - сказал Н.Сейлбеков.

Отметим, что в этом году в Жетысайском районе засеяно более 44 тысяч гектаров хлопчатника.