В Жетысу за месяц два школьника свели счеты с жизнью

По данным ведомства, первый трагический случай произошел 28 сентября 2025 года. Тогда счеты с жизнью свел ученик 11-го класса.

Второй инцидент в этом же районе зафиксирован 25 октября в селе Балпык би, где покончила с собой ученица 10-го класса.

Как отметили в полиции, по обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Доведение до самоубийства».

В ведомстве также сообщили, что в рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

