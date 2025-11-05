РУ
    17:58, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Жетысу за месяц два школьника свели счеты с жизнью

    В Коксуском районе области Жетысу расследуются два факта суицида, совершенные несовершеннолетними, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    По данным ведомства, первый трагический случай произошел 28 сентября 2025 года. Тогда счеты с жизнью свел ученик 11-го класса.

    Второй инцидент в этом же районе зафиксирован 25 октября в селе Балпык би, где покончила с собой ученица 10-го класса.

    Как отметили в полиции, по обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Доведение до самоубийства».

    В ведомстве также сообщили, что в рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

    Напомним, в Текели девятиклассница попыталась совершить суицид прямо в стенах школы

    Ранее сообщалось, что в ЗКО ведется расследование по факту суицида школьницы

     

    Теги:
    Дети Область Жетысу Суицид
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
