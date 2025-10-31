В ЗКО ведется расследование по факту суицида школьницы

Ранее в анкете школьница указывала вероятность совершения суицида. Однако школьный психолог не сообщил об этом директору.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по данному факту проводятся досудебные расследования. Действия ответственных сотрудников образовательного учреждения получат правовую оценку.