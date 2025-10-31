21:46, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
В ЗКО ведется расследование по факту суицида школьницы
В Западно-Казахстанской области в одной из средних школ Акжаикского района произошла очередная трагедия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее в анкете школьница указывала вероятность совершения суицида. Однако школьный психолог не сообщил об этом директору.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по данному факту проводятся досудебные расследования. Действия ответственных сотрудников образовательного учреждения получат правовую оценку.
— Проводятся необходимые следственные действия с целью полного и объективного выяснения обстоятельств произошедшего. В интересах следствия, а также для защиты прав несовершеннолетних иная информация разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.