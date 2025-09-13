В Жетысу создадут управление по развитию туризма

— В этом году объем выделяемых средств на сферу туризма составляет 30% бюджета развития области. Благодаря этому решаются проблемы доступности объектов. В первую очередь это дороги, вода, свет. Завершена реконструкция дороги до Алаколя, обеспечен проезд до Балхаша, в следующем году будет полная сдача дороги после завершения работ по благоустройству. Почти завершили ремонт дороги до озера Жасылколь, а в этом году начали строительство дороги до еще одной значимой достопримечательности — водопада Бурхан-булак. Параллельно ведем работу по обеспечению инженерной инфраструктурой. Таким образом, с нашей стороны ведется вся необходимая работа по обеспечению доступности туристических объектов и созданию благоприятных условий для развития отрасли, — сказал аким области Бейбит Исабаев.

Глава региона сообщил, что до конца года в регионе будет создано областное управление туризма, и увеличено количество специалистов туризма в районах и городах. Кроме того, до начала следующего купального сезона будет создано коммунальное предприятие, отвечающее за санитарное состояние побережий озер Алаколь и Балхаш. В этой связи актуальным является кадровый вопрос.

— Нам необходимы специалисты со знанием языков, обладающие современным видением в плане развития туризма. С этой целью в этом году в колледже в Алакольском районе открыта новая специальность по туризму. В нашем Жетысуском университете в этом направлении ведется подготовка специалистов. Конечно это только начало. Важно, чтоб работой по привлечению квалифицированных специалистов на местах занимались и сами представители туристического бизнес-сообщества. Нам нужны переводчики, гиды, менеджеры и организаторы. Это еще один важный фактор успешного развития туризма, — отметил Бейбит.

Сообщается, что по итогам прошлого года область Жетысу посетило 2 млн человек, что на 11% больше, чем в 2023 году. При этом число иностранных туристов увеличилось на 63,6%. Развитие инфраструктуры способствовало росту количества мест размещения, вырос объем платных услуг и соответственно поступлений в бюджет.

Кроме того, область Жетысу занимает третье место в республике по уровню и эффективности освоения государственной поддержки в сфере туризма.

— Важно, чтобы со своей стороны бизнес-сообщество тоже привлекало инвесторов, занималось продвижением и рекламой. Таким образом, совместным усилиями будет обеспечен необходимый результат, способствующий социально-экономическому развитию региона, — подытожил Б. Исабаев, дав ответственным лицам ряд поручений, касающихся легализации туристских объектов, стимулирования добросовестной деятельности предпринимателей, обеспечения качественного завершения в срок проектов туристической инфраструктуры, создания управления туризма.

