В Жамбылской области женятся в шесть раз чаще, чем разводятся

В Жамбылской области сохраняется естественный прирост населения. По итогам 2025 года число рождений в регионе в несколько раз превысило количество зарегистрированных смертей, а браков оказалось значительно больше, чем разводов.

Так, по данным филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан», за год в области зарегистрировано 26 625 рождений, тогда как актов о смерти оформлено 6 655.

Схожая ситуация складывается и в семейной статистике. В течение года в Жамбылской области было заключено 6 030 браков, в то время как разводов зарегистрировано 1 035.

В целом за 12 месяцев 2025 года в сфере регистрации актов гражданского состояния в регионе оказано 54 370 государственных услуг. Помимо оформления документов, жамбылцы стали чаще выбирать торжественный формат регистрации. За год проведено 165 таких церемоний заключения брака и 66 церемоний вручения свидетельств о рождении.

Залы для торжественной регистрации брака работают в городе Таразе, а также в районах – Кордайском, Шуском и Т. Рыскулова.

