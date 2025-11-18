В Жамбылской области зарегистрировано почти 500 ДТП с участием пешеходов

Непредоставление преимущества пешеходам — одно из самых распространенных нарушений ПДД. В рамках профилактических мероприятий сотрудники дорожной полиции усилили контроль на переходах и провели рейд, направленный на предотвращение ДТП и повышение культуры поведения участников дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделяют водителям, игнорирующим требования ПДД. Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в Таразе водитель автобуса Yutong, обслуживающего маршрут № 32, не уступил дорогу пешеходу. За что, по сообщению пресс-службы полиции, был привлечен к административной ответственности.

В полиции добавили, что с начала года за аналогичные нарушения в регионе составлено 1311 административных протоколов. Правоохранители подчеркивают, что уважение к пешеходам — один из ключевых факторов снижения аварийности. В то же время сами пешеходы также должны строго соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах.

