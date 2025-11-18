РУ
    08:34, 18 Ноябрь 2025

    В Жамбылской области зарегистрировано почти 500 ДТП с участием пешеходов

    В результате аварий погибли 44 человека, еще 495 получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: Canva

    Непредоставление преимущества пешеходам — одно из самых распространенных нарушений ПДД. В рамках профилактических мероприятий сотрудники дорожной полиции усилили контроль на переходах и провели рейд, направленный на предотвращение ДТП и повышение культуры поведения участников дорожного движения.

    Особое внимание инспекторы уделяют водителям, игнорирующим требования ПДД. Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в Таразе водитель автобуса Yutong, обслуживающего маршрут № 32, не уступил дорогу пешеходу. За что, по сообщению пресс-службы полиции, был привлечен к административной ответственности.

    В полиции добавили, что с начала года за аналогичные нарушения в регионе составлено 1311 административных протоколов. Правоохранители подчеркивают, что уважение к пешеходам — один из ключевых факторов снижения аварийности. В то же время сами пешеходы также должны строго соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах.

    Ранее мы рассказывали за что и на сколько штрафуют пешеходов в Казахстане.

    В полиции пояснили, коснется ли пешеходов изменение правила проверки водителей на опьянение.

