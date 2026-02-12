В Жамбылской области заблокировали 65 сайтов с рекламой «веселящего газа»

С 1 января 2026 года в стране вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. В перечень таких веществ входит и оксид азота, который ранее нередко распространялся под видом безобидного развлечения.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, в регионе усилен контроль за распространением подобных веществ, в том числе в интернете. Полиция мониторит сайты и соцсети, где размещается реклама и информация о продаже оксида азота.

По данным управления по противодействию наркопреступности, в январе сотрудники выявили 65 интернет-ресурсов, предлагавших к продаже «веселящий газ». Доступ к ним ограничен в установленном законом порядке. Работа по выявлению новых площадок продолжается.

Между тем специалисты предупреждают, что оксид азота опасен при немедицинском использовании. Кратковременное чувство эйфории и расслабления сопровождается кислородным голоданием организма. Вдыхание газа может вызвать головокружение, потерю координации, нарушение сознания и обмороки. В ряде случаев фиксируются судороги и остановка дыхания.

Кроме того, регулярное употребление может привести к повреждению нервной системы, дефициту витамина B12, развитию анемии, онемению конечностей и стойким неврологическим нарушениям. При высоких дозах существует риск тяжелой гипоксии, травм из-за потери сознания и даже летального исхода.

Ранее в Алматы пресекли распространение «веселящего газа» в баре, а в Шымкенте обнаружили склад с сотнями баллонов запрещенного вещества.