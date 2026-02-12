РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:59, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    В Жамбылской области заблокировали 65 сайтов с рекламой «веселящего газа»

    С начала года в Казахстане ужесточена ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота. В Жамбылской области за январь заблокированы десятки сайтов с рекламой этого вещества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    запрет, блокировка сайтов
    Фото: Freepik

    С 1 января 2026 года в стране вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. В перечень таких веществ входит и оксид азота, который ранее нередко распространялся под видом безобидного развлечения.

    Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, в регионе усилен контроль за распространением подобных веществ, в том числе в интернете. Полиция мониторит сайты и соцсети, где размещается реклама и информация о продаже оксида азота.

    По данным управления по противодействию наркопреступности, в январе сотрудники выявили 65 интернет-ресурсов, предлагавших к продаже «веселящий газ». Доступ к ним ограничен в установленном законом порядке. Работа по выявлению новых площадок продолжается.

    Между тем специалисты предупреждают, что оксид азота опасен при немедицинском использовании. Кратковременное чувство эйфории и расслабления сопровождается кислородным голоданием организма. Вдыхание газа может вызвать головокружение, потерю координации, нарушение сознания и обмороки. В ряде случаев фиксируются судороги и остановка дыхания.

    Кроме того, регулярное употребление может привести к повреждению нервной системы, дефициту витамина B12, развитию анемии, онемению конечностей и стойким неврологическим нарушениям. При высоких дозах существует риск тяжелой гипоксии, травм из-за потери сознания и даже летального исхода.

    Ранее в Алматы пресекли распространение «веселящего газа» в баре, а в Шымкенте обнаружили склад с сотнями баллонов запрещенного вещества.

    Теги:
    Запреты Закон и право Полиция Интернет Жамбылская область Общество
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум