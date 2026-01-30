Склад с сотнями баллонов «веселящего газа» накрыли в Шымкенте

Как сообщили в правоохранительных органах, разработка началась после того, как полицейские установили, что в одном из ночных заведений Шымкента закись азота, известная в клубной среде как «смешарики», реализовывалась фактически в промышленных масштабах.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий обнаружен склад, где хранились 416 металлических баллонов. По предварительным данным, не менее половины из них были заправлены запрещенным соединением. Назначена соответствующая экспертиза.

— Немедицинское употребление закиси азота представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. В практике уже фиксировались случаи с летальным исходом, — напомнили в МВД.

С начала года в Казахстане действует уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота.

За незаконное хранение, перевозку и сбыт таких соединений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В МВД также сообщили, что аналогичные факты выявляются и в других регионах страны. С начала года из незаконного оборота изъято более 325 килограммов наркотических и сильнодействующих веществ.