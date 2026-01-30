РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Склад с сотнями баллонов «веселящего газа» накрыли в Шымкенте

    Поставки запрещенного вещества в ночные клубы, по данным полиции, были поставлены на поток. Правоохранители вышли на целый склад с сотнями баллонов закиси азота, предназначенной для нелегального сбыта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Склад с сотнями баллонов «веселящего газа» накрыли в Шымкенте
    Скрин из видео

    Как сообщили в правоохранительных органах, разработка началась после того, как полицейские установили, что в одном из ночных заведений Шымкента закись азота, известная в клубной среде как «смешарики», реализовывалась фактически в промышленных масштабах.

    В ходе дальнейших оперативных мероприятий обнаружен склад, где хранились 416 металлических баллонов. По предварительным данным, не менее половины из них были заправлены запрещенным соединением. Назначена соответствующая экспертиза.

    — Немедицинское употребление закиси азота представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. В практике уже фиксировались случаи с летальным исходом, — напомнили в МВД.

    С начала года в Казахстане действует уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота.

    За незаконное хранение, перевозку и сбыт таких соединений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

    В МВД также сообщили, что аналогичные факты выявляются и в других регионах страны. С начала года из незаконного оборота изъято более 325 килограммов наркотических и сильнодействующих веществ.

    Теги:
    Полиция Борьба с наркотиками Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают