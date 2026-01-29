РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:47, 29 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане изъяли 325 кг наркотиков с начала года

    МВД продолжает непрерывную борьбу с наркопреступностью. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В Казахстане изъяли 325 кг наркотиков с начала года
    Фото: Polisia.kz

    С начала 2026 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории страны ликвидированы крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков и две организованные преступные группы, а также пресечено 118 фактов сбыта наркотиков.

    Из незаконного оборота изъято 325 кг наркотических средств, половину из которых составляют синтетические виды.

    В Костанае задержана семейная пара, у которой при обыске квартиры изъято 360 гр психотропного вещества мефедрон.

    В Шымкенте задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято свыше полукилограмма синтетического наркотика мефедрон.

    На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях. Так, в Алматы в одном из развлекательных клубов задержан повар, который наладил сбыт синтетических наркотиков непосредственно на рабочем месте. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

    В МВД напомнили, что с 1 января введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, перечень которых утверждён приказом Министерства здравоохранения. Согласно перечню, к сильнодействующим веществам отнесена закись азота, или так называемый «веселящий газ», при вдыхании которого потребитель получает кратковременную эйфорию.

    В ряде регионов сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности пресечены три факта незаконной перевозки и хранения металлических баллонов, в которых, со слов задержанных, содержалось запрещенное вещество — закись азота.

    К примеру, 24 января на автодороге Астана — Петропавловск в автомашине обнаружены три баллона объемом по 10 литров, а в Алматы в двух лаунж-барах изъяты 16 металлических баллонов с веселящим газом.

    По всем указанным фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы. Употребление закиси азота не по назначению врача представляет серьезную опасность, более того, в прошлые годы зарегистрированы факты летального исхода.

    МВД обращает внимание, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена ответственность по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан — до 15 лет лишения свободы. Работа по защите жизни и здоровья граждан продолжается.

    Как сообщалось ранее, более 10 тонн наркотиков изъяли в Алматинской области за 2025 год.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают