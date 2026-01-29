В Казахстане изъяли 325 кг наркотиков с начала года

С начала 2026 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории страны ликвидированы крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков и две организованные преступные группы, а также пресечено 118 фактов сбыта наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 325 кг наркотических средств, половину из которых составляют синтетические виды.

В Костанае задержана семейная пара, у которой при обыске квартиры изъято 360 гр психотропного вещества мефедрон.

В Шымкенте задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято свыше полукилограмма синтетического наркотика мефедрон.

На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях. Так, в Алматы в одном из развлекательных клубов задержан повар, который наладил сбыт синтетических наркотиков непосредственно на рабочем месте. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

В МВД напомнили, что с 1 января введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, перечень которых утверждён приказом Министерства здравоохранения. Согласно перечню, к сильнодействующим веществам отнесена закись азота, или так называемый «веселящий газ», при вдыхании которого потребитель получает кратковременную эйфорию.

В ряде регионов сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности пресечены три факта незаконной перевозки и хранения металлических баллонов, в которых, со слов задержанных, содержалось запрещенное вещество — закись азота.

К примеру, 24 января на автодороге Астана — Петропавловск в автомашине обнаружены три баллона объемом по 10 литров, а в Алматы в двух лаунж-барах изъяты 16 металлических баллонов с веселящим газом.

По всем указанным фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы. Употребление закиси азота не по назначению врача представляет серьезную опасность, более того, в прошлые годы зарегистрированы факты летального исхода.

МВД обращает внимание, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена ответственность по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан — до 15 лет лишения свободы. Работа по защите жизни и здоровья граждан продолжается.

Как сообщалось ранее, более 10 тонн наркотиков изъяли в Алматинской области за 2025 год.