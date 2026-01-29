Более 10 тонн наркотиков изъяли в Алматинской области за 2025 год

По итогам 12 месяцев в регионе выявлено 223 наркоправонарушения, из которых 122 — уголовные преступления, 101 наркопроступок.

Основную часть составили факты незаконного сбыта, хранения, выращивания и производства наркотических средств. В частности, зарегистрирован 71 факт сбыта, 20 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, 23 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, а также два факта пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств.

— Также зарегистрировано пять фактов незаконного изготовления и производства наркотиков, еще один факт, связанный с незаконным оборотом прекурсоров, — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

В суд направлено 119 уголовных дел, из которых 55 относятся к категории тяжких, 18 — особо тяжких преступлений.

Из незаконного оборота изъято более 10,7 тонны наркотических средств, включая синтетические наркотики, марихуану, героин, гашиш и коноплю. Также выявлены две подпольные лаборатории, занимавшиеся изготовлением синтетических наркотиков.

Полицейские выявили и заблокировали 1 567 сайтов, распространявших и рекламировавших наркотические средства.

В рамках пресечения финансовых каналов наркобизнеса установлено 14 816 банковских карт, из них 1 626 карт направлены на блокировку через «Антифрод-центр». Общая сумма заблокированных средств превысила 97,6 млн тенге. Отмечается, что с начала года к незаконному обороту наркотиков были причастны четыре несовершеннолетних.

