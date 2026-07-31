В Жамбылской области водитель пытался провезти под капотом 8,5 кг гашиша

Тайник в моторном отсеке Chevrolet обнаружила служебно-розыскная собака по кличке Сэм, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, автомобиль остановили во время оперативно-розыскных мероприятий на трассе Кордай-Алматы. За рулем находился 55-летний мужчина.

При проверке машины собака указала полицейским на моторный отсек. Под капотом они нашли полиэтиленовый пакет, в котором, по данным ведомства, находилось около 8,5 килограмма гашиша.

В полиции сообщили, что мужчина направлялся в Алматы. Стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается примерно в 10 миллионов теңге.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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