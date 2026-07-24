Служебные собаки помогли раскрыть 38 наркопреступлений в Жамбылской области

С начала года при участии кинологов из незаконного оборота в регионе изъяли более 209 килограммов запрещенных веществ. Еще 11 преступлений удалось раскрыть по горячим следам, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Работа служебной собаки начинается там, где человек может не заметить даже малейших признаков нарушения. Во время проверки автомобиля кинолог подает команду, после чего собака обследует транспортное средство. Почувствовав знакомый запах, она подает напарнику заранее выученный сигнал.

Если подозреваемый пытается скрыться, к поиску подключают собак другого профиля — обученных преследованию и задержанию. Вместе с полицейскими четвероногие сотрудники регулярно несут службу на автодорогах области и участвуют в оперативных мероприятиях.

В Центре кинологической службы Департамента полиции Жамбылской области содержатся более 40 собак. Среди них — немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры и среднеазиатские овчарки.

У каждой собаки своя специализация. Необходимые навыки закрепляются во время регулярных тренировок. Животное должно не только распознавать запахи, но и точно выполнять команды кинолога даже в сложной и непривычной обстановке.

С начала 2026 года служебные собаки помогли полицейским раскрыть 38 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В результате оперативных мероприятий изъято более 209 килограммов различных запрещенных веществ. Еще 11 преступлений криминальная полиция раскрыла по горячим следам при участии кинологов.

Эффективность таких групп повышают и современные технологии. Во время поисковых мероприятий полицейские используют дроны, которые позволяют обследовать труднодоступные территории с воздуха. Беспилотники помогают выявлять незаконные посевы наркосодержащих растений, обнаруживать подозрительные объекты и устанавливать возможное местонахождение правонарушителей.

Однако даже современные технологии не способны полностью заменить острый нюх и быструю реакцию служебной собаки.

Как сообщал ранее Kazinform, казахстанку приговорили к 16 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков из Таиланда.