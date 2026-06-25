В Жамбылской области усиливают контроль за реализацией социальных и инфраструктурных проектов

В Жамбылской области продолжается реализация важных социальных и инфраструктурных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Эта работа проводится в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который в ходе недавних телефонных разговоров с акимами областей особо отметил необходимость своевременного решения социальных вопросов, ускорения строительства объектов социальной инфраструктуры для детей и подростков, а также качественного завершения всех проектов.

Фото: акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил ряд объектов в областном центре и проверил ход работ на местах.

Одним из важных пунктов стала строящаяся школа №27. Вместо старого здания здесь возводится новый образовательный объект на 600 мест. Глава региона отметил, что школа должна быть не просто построена в срок, а соответствовать всем требованиям качества, безопасности и удобства для учащихся и педагогов.

Фото: акимат Жамбылской области

Также Ербол Карашукеев ознакомился с ходом ремонтных работ Центра поддержки семьи.

В регионе последовательно укрепляется социальная инфраструктура. Только в прошлом году в Жамбылской области были открыты 13 объектов образования, создано 4,5 тыс. дополнительных ученических мест, введены в эксплуатацию 4 объекта здравоохранения, а также 10 спортивных объектов и 103 спортивные площадки.

Фото: акимат Жамбылской области

Отдельное внимание в ходе рабочей поездки было уделено строительству путепровода по проспекту Абая. Этот объект имеет большое значение для жителей, проживающих по обе стороны железной дороги. Его реализация позволит повысить транспортную доступность и решить проблему, которая долгие годы оставалась актуальной для населения.

Глава региона поручил обеспечить безопасность на строительной площадке, снизить неудобства для горожан и поддерживать постоянную связь с жителями.

Фото: акимат Жамбылской области

Кроме того, Ербол Карашукеев проверил ход реконструкции железнодорожного вокзала. Он отметил необходимость ускорить темпы работ, создать удобные условия для пассажиров, улучшить качество обслуживания, привести в порядок торговые точки и обеспечить санитарную чистоту.

Аким области подчеркнул, что поручения Главы государства должны исполняться качественно и в установленные сроки.

Все проекты, направленные на повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры и решение актуальных вопросов жителей, будут находиться на постоянном контроле.