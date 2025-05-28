В Жамбылской области летом будут работать только 7 загородных лагерей

В регионе существуют 12 оздоровительных лагерей, из которых 11 сезонных и 1 круглогодичный.

Летом 2025 года ребят примут далеко не все. Так, будут работать областной учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлак» в Жамбылском районе и его филиал «Жұрындысай» в Таласском районе, еще один лагерь в Жамбылском районе — «Детский оздоровительный лагерь «Болашак», «Детский оздоровительный лагерь «Балауса» в Кордайском районе и «Оздоровительный лагерь «Жулдыз» в Меркенском районе.

Из частных садиков отработают сезон только летний оздоровительный лагерь «Таусамал»и центр детского семейного отдыха «Бериккара (Дзержинец)» в Жуалынском районе.

По разным причинам в этом году не будут работать 5 детских лагерей: «Оздоровительный центр «Кооператор», детский оздоровительный центр «Байтерек» в Байзакском районе, детский оздоровительный лагерь «Рауан» в Жамбылском районе, летний оздоровительный лагерь «Жулдыз» филиал ТОО «Казфосфат» «Горно-перерабатывающий комплекс «Каратау» в Сарысуском районе и «Оздоровительный лагерь имени А. Молдагуловой» в районе Т. Рыскулова.

Лишь последний не откроет свои двери по объективным причинам — в лагере в течение всего летнего периода будет проводиться капитальный ремонт. Почему будут закрыты остальных неизвестно, а руководство организаций уведимило об этом без уточнения причин.

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