Сколько учеников в Жамбылской области отдохнут в детских лагерях этим летом

В управлении образования отметили, что в текущем году планируется охватить летним отдыхом примерно 70% учеников школ, из них 2700 получат путевки в загородные лагеря, а 56 917 обеспечат досуг в детских лагерях при школах.

В том числе отдохнут 11 369 детей из многодетных и малообеспеченных семей, для организации горячего питания для них выделяют 62,5 млн тенге.

Традиционно в пришкольных лагерях для детей организуют кружки по интересам, спортивные секции, экскурсии, творческие мастер-классы и яркие праздники.

На отдых 2700 детей в загородных лагерях предусмотрено 170,1 миллиона тенге бюджетных средств. В лагере «Тау самалы» в Жуалынском районе в 7 потков отдохнут 1488 учеников, а в лагере «Болашақ» в Жамбылском районев в 4 потока побывают 1212 детей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане откроют более 10 тысяч пришкольных лагерей.

Кто может бесплатно отдохнуть в летних лагерях Казахстана.