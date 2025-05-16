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    22:34, 15 Май 2025 | GMT +5

    Сколько учеников в Жамбылской области отдохнут в детских лагерях этим летом

    Подавляющее большинство отдохнет в пришкольных лагерях и лишь примерно 5% в загородных, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В управлении образования отметили, что в текущем году планируется охватить летним отдыхом примерно 70% учеников школ, из них 2700 получат путевки в загородные лагеря, а 56 917 обеспечат досуг в детских лагерях при школах.

    В том числе отдохнут 11 369 детей из многодетных и малообеспеченных семей, для организации горячего питания для них выделяют 62,5 млн тенге.

    Традиционно в пришкольных лагерях для детей организуют кружки по интересам, спортивные секции, экскурсии, творческие мастер-классы и яркие праздники.

    На отдых 2700 детей в загородных лагерях предусмотрено 170,1 миллиона тенге бюджетных средств. В лагере «Тау самалы» в Жуалынском районе в 7 потков отдохнут 1488 учеников, а в лагере «Болашақ» в Жамбылском районев в 4 потока побывают 1212 детей.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане откроют более 10 тысяч пришкольных лагерей.

    Кто может бесплатно отдохнуть в летних лагерях Казахстана.

    Теги:
    летний отдых Дети летний лагерь Жамбылская область Отдых
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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