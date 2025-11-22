РУ
    14:46, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области изъяли 50 гектаров, которые почти 10 лет простаивали

    В Таласском районе бизнесмен лишился крупного участка земли, который годами обещал привести в порядок, но так и не приступил к работе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля, степь, поле
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    История началась еще в 2017 году. Тогда по постановлению акимата Таласского района бизнесмену выделили 50 гектаров для ведения крестьянского хозяйства — пастбища, которые, по замыслу, должны были стать основой нового дела. Предприниматель, как он позже сам объяснил, все собирался начать, но ему то не хватало финансов, то обстоятельства мешали. Но шли годы, а участок продолжал пустовать.

    В апреле 2024 года департамент по управлению земельными ресурсами провел внеплановую проверку и установил, что земля не используется по назначению. Владельцу дали год на исправление ситуации — достаточно, чтобы начать хоть минимальные работы. Но и этот срок предприниматель упустил.

    Когда дело дошло до суда, ответчик заявил, что хотел бы приступить к освоению участка весной 2026 года. Однако суд отметил, что предписание давно истекло, нарушения не устранены, а земля почти десятилетие простаивает без дела.

    Изучив материалы, специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области удовлетворил иск департамента — 50 гектаров принудительно изъяты и возвращены в собственность государства. Кроме того, с предпринимателя взыскана государственная пошлина.

    Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области выявили земельные участки, числящиеся за умершими собственниками.

    Теги:
    Земля Регионы Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
