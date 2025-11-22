В Жамбылской области изъяли 50 гектаров, которые почти 10 лет простаивали

История началась еще в 2017 году. Тогда по постановлению акимата Таласского района бизнесмену выделили 50 гектаров для ведения крестьянского хозяйства — пастбища, которые, по замыслу, должны были стать основой нового дела. Предприниматель, как он позже сам объяснил, все собирался начать, но ему то не хватало финансов, то обстоятельства мешали. Но шли годы, а участок продолжал пустовать.

В апреле 2024 года департамент по управлению земельными ресурсами провел внеплановую проверку и установил, что земля не используется по назначению. Владельцу дали год на исправление ситуации — достаточно, чтобы начать хоть минимальные работы. Но и этот срок предприниматель упустил.

Когда дело дошло до суда, ответчик заявил, что хотел бы приступить к освоению участка весной 2026 года. Однако суд отметил, что предписание давно истекло, нарушения не устранены, а земля почти десятилетие простаивает без дела.

Изучив материалы, специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области удовлетворил иск департамента — 50 гектаров принудительно изъяты и возвращены в собственность государства. Кроме того, с предпринимателя взыскана государственная пошлина.

