Земельные участки, числящиеся за умершими собственниками, выявлены в Жамбылской области

Часть участков принадлежит умершим владельцам, а оформление пастбищных территорий и возврат земель в госсобственность продвигаются с отставанием.

Во втором полугодии 2025 года районные акиматы направили в департамент по управлению земельными ресурсами материалы по 419,3 тыс. га неосвоенных сельхозземель, на которых не зарегистрировано поголовье скота.

53 тыс. га начали осваиваться, а материалы по 128,7 тыс. га находятся на рассмотрении департамента.

Выяснилось, что 31,5 тыс. га сельхозугодий принадлежат уже умершим собственникам, и эти участки долгое время оставались без оформления. Сейчас по ним проводится процедура учета как бесхозяйного имущества в соответствии со статьей 242 Гражданского кодекса.

Еще по 131,2 тыс. га выявлена смена собственников, из-за чего районы повторно готовят документы.

На текущий год для региона установлен план по возврату в государственную собственность 90 тыс. га неиспользуемых или предоставленных с нарушением законодательства участков. По данным управления земельных отношений, на сегодняшний день возвращено 61 тыс. га.

Параллельно ведется работа по расширению общественных пастбищ. Для этих целей отобрано 403,5 тыс. га свободных земель, однако решениями районных маслихатов утверждена лишь 161,1 тыс. га. По оставшимся 242,4 тыс. га продолжаются землеустроительные процедуры.

Схемы использования пастбищ на ближайшие пять лет утверждены почти во всей области (в девяти районах), в Байзакском районе работа завершается. Стоит отметить, что время еще есть, ведь Министерство сельского хозяйства поручило завершить утверждение пастбищных земель до июня 2026 года.

Кроме того, в шести районах проведены конкурсы, по итогам которых 14,2 тыс. га введены в сельхозоборот.

Для поддержки предпринимательства за девять месяцев текущего года на торги выставлено 117 земельных участков, реализованных на сумму 382,2 млн тенге при кадастровой стоимости 77 млн тенге.

Напомним, ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот.