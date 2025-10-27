РУ
    01:20, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области девушку украли на глазах у прохожих

    По имеющейся информации, позже девушку отпустили, и она не пострадала. Однако в полиции все же возбудили дело по статье «Похищение человека», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Жамбылской области девушку украли на глазах у прохожих
    Кадр из видео

    На опубликованном в социальных сетях видео видно, как девушку силой заталкивают в автомобиль. По предварительным данным, произошедшее может быть связано с попыткой сватовства. В департаменте полиции сообщили, что информация о возможном похищении была выявлена при мониторинге соцсетей.

    — По данному факту проведена проверка, в результате которой установлены и допрошены все участники инцидента. Начато досудебное расследование по статье 125 УК РК «Похищение человека». Выяснилось, что стороны ранее были знакомы и взаимных претензий не имеют, — отметили в ведомстве.

    Напомним, что наказание по этой статье недавно ужесточили и теперь за похищение человека может грозить до семи лет лишения свободы.

    Произошедшее вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Комментаторы называют участников «дикарями» и подчеркивают, что хрупкие девушки физически не могли противостоять группе мужчин. Кто-то даже убежден, что корень проблемы в воспитании и устоявшихся представлениях о нормах морали, при этом пользователи не стесняются в выражениях, описывая увиденное.

    По имеющейся информации, несмотря на эмоциональную реакцию очевидцев, на одном из ближайших перекрестков девушку отпустили, и она покинула автомобиль самостоятельно.

    В полиции сообщили, что досудебное расследование продолжается.

    Недавно в Атырау за пранк с похищением девушки троих молодых людей оштрафовали на 78 640 тенге.

