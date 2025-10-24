РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:22, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пранк с «похищением» девушки обернулся наказанием в Атырау

    Специализированный административный суд рассмотрел дело в отношении троих жителей города, которых признали виновными в мелком хулиганстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пранк с «похищением» девушки обернулся наказанием в Атырау
    Кадры из видео

    По данным суда, 14 октября около 15:10 они возле одного из кафе в Атырау решили снять видеопранк. Ради этого мужчины силой, с криками посадили девушку в машину. Их действия нарушили общественный порядок и покой окружающих.

    Вина нарушителей полностью подтверждена видеозаписью и другими материалами дела.

    Согласно статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 МРП, общественных работ или административного ареста.

    Каждому из участников назначен штраф в размере 78 640 тенге.

    Постановления суда пока не вступили в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Казахстане возбудили два уголовных дела по принуждению к браку.

    Также несколько уголовных дел возбудили по новой статье о сталкинге.

    Теги:
    Атырау Закон и право Общество
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают