Пранк с «похищением» девушки обернулся наказанием в Атырау

По данным суда, 14 октября около 15:10 они возле одного из кафе в Атырау решили снять видеопранк. Ради этого мужчины силой, с криками посадили девушку в машину. Их действия нарушили общественный порядок и покой окружающих.

Вина нарушителей полностью подтверждена видеозаписью и другими материалами дела.

Согласно статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 МРП, общественных работ или административного ареста.

Каждому из участников назначен штраф в размере 78 640 тенге.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Ранее стало известно, что в Казахстане возбудили два уголовных дела по принуждению к браку.



Также несколько уголовных дел возбудили по новой статье о сталкинге.



