В Западной Фландрии обсудили перспективы экономического сотрудничества с Казахстаном

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан посетил северную провинцию Бельгии – Западную Фландрию, где встретился с мэрами некоторых городов и представителями бизнеса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Западная Фландрия считается одной из крупнейших провинций, где преимущественно развиты сельское хозяйство и портовая инфраструктура. На территории провинции функционируют более 13 тысяч предприятий, расположен второй по величине бельгийский порт Зебрюгге.

В ходе встреч с бургомистрами городов Штаден и Лихтервельде Франческо Вандерьюгд и Риа Бьюсарт-Паттин соответственно, стороны обсудили вопросы функционирования местного самоуправления, а также перспективы межрегионального сотрудничества и организации региональных бизнес-миссий в Казахстан.

Мэры данных городов заинтересованы в активизации культурных связей с Казахстаном и предложили ряд совместных мероприятий. Казахстанский дипломат пригласил бельгийских представителей местного самоуправления на предстоящие мероприятия, организуемые Посольством в рамках празднования Наурыз. Достигнута договоренность развивать межрегиональное сотрудничество, а также межпартийный диалог с казахстанскими политическими партиями.

Отдельная встреча состоялась с председателем правления «AlliA Insurance Brokers NV» Джозефом Лебоном, в ходе которой была презентована деятельность компании, а также обсуждены конкретные предложения по ее деятельности на казахстанском рынке. Созданная в 1979 г. семейная бельгийская компания является второй по величине среди страховых фирм с годовым оборотом в 450 млн. евро. Достигнута также договоренность по активизации деятельности Почетного консульства во фламандском регионе. В ближайшей перспективе будут организованы B2B встречи между казахстанским и фламандским бизнес-сообществом.

В г.Лихтервельде М.Баймухан посетил завод по переработке семян льна и производству льняного масла «Linagro». В ходе встречи c владельцем семейного предприятия Мерийн Хаеком были обсуждены конкретные вопросы по сотрудничеству в агропромышленной сфере. На сегодня, бельгийская компания уже сотрудничает с рядом казахстанских экспортеров, в 2021 г., компания импортировала около 70 тыс. тонн семян казахстанского льна на сумму более 50 млн евро.

По словам бельгийского импортера, казахстанский лен характеризуется качеством и высоким содержанием масличного экстракта. Следует отметить, что 70% перерабатываемого заводом сырья приходится на казахстанский лен.

Казахстанский дипломат ознакомил собеседника с ситуацией на рынке масличных культур и инвестиционных преференциях для иностранных инвесторов. По итогам встречи достигнута договоренность о расширении контактов «Linagro» с казахстанскими экспортерами.

Согласно казахстанским статистическим данным, по итогам 2020 г. Казахстан сохранил мировое лидерство по производству льна в объеме свыше 1 млн тонн. В сезоне 2020-2021 Казахстан экспортировал свыше 500 тыс. тонн льна, преимущественно в Китай, Бельгию и Польшу.