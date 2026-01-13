В южных регионах Казахстана ожидается сокращение притока воды

По его словам, эксперты прогнозируют снижение водности рек юга страны, что уже отражается на состоянии водохранилищ.

— Текущее наполнение водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарья на территориях сопредельных государств, на 3,2 млрд м³ ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наполнение водохранилищ южных регионов меньше на 1,9 млрд м³, чем в прошлом году. Это объективная реальность, обусловленная снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и общим воздействием климатических изменений. Эти факторы носят долгосрочный характер и требуют от нас системной адаптации, — сказал Нуржигитов.

Министр отметил, что ведомство уже приступило к подготовке к поливному сезону 2026 года. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы на оросительных каналах и гидротехнических сооружениях, а также проводятся встречи с аграриями, на которых разъясняется необходимость водосбережения и перехода на менее влаголюбивые сельскохозяйственные культуры.

Он напомнил, что в декабре 2025 года под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева состоялись выездные совещания в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях.

— В ходе которых подчеркнута обязательность строгого соблюдения лимитов водопотребления и ускоренного перехода на водосберегающие технологии, — дополнил министр.

Кроме того, Нуржан Нуржигитов сообщил, что в феврале 2026 года министерство подготовит уточненные лимиты водопользования с учетом наиболее пессимистичного сценария притока воды, а Министерство сельского хозяйства в марте скорректирует структуру посевов.

Отдельно он остановился на вопросе незаконного использования водных ресурсов.

— Наряду с этим, важным направлением остается борьба с незаконным использованием водных ресурсов. Совместно с Генеральной прокуратурой разработан План мероприятий. Документ предусматривает создание Республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования, — заявил Нуржигитов.

Ранее стало известно, что немецкие технологии помогут сократить потери воды на каналах Казахстана.