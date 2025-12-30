В Яндекс Go рассказали, как сэкономить на поездках в праздники

В праздники тарифы в сервисе — стоимость посадки, цена за 1 километр и за 1 минуту пути — не меняются, однако поездка может стоить больше из-за повышенного спроса. Если желающих уехать больше, чем свободных водителей, стоимость поездки может быть выше обычного.

Дни перед Новым годом обычно загружены делами: все стараются успеть купить подарки и завершить последние дела. На основании данных по использованию сервиса в Казахстане в 2024 году, в Яндекс Go спрогнозировали, в какое время в ближайшие дни может быть удобнее заказывать поездки.

31 декабря и в новогоднюю ночь

31 декабря поездку было выгоднее заказывать с 9:00 до 12:00. Позднее часть водителей уходили с линии, чтобы успеть к семьям, поэтому количество доступных машин становилось меньше, а стоимость поездки — временно росла.

После полуночи и до 2:00 ночи 1 января спрос на поездки увеличивался, а количество водителей на линии было меньше обычного. В такие часы стоимость поездки была выше. В период с 2:00 до 3:30 спрос на поездки снижался, как и стоимость.

1 января

С 3:00 до 8:30 1 января многие стали возвращаться с празднований домой, поэтому в это время стоимость поездки была выше, а подачу машины приходилось ждать дольше обычного.

Утром 1 января поездку может быть выгоднее заказывать с 8:30 до 11:00. В это время водители постепенно начинают выходить на линию, а большинство людей уже успевают вернутся домой после празднований. Также в этот день спрос снижался для в интервале с 14:00 до 16:00 или с 18:00 до 21:30.

Лайфхаки: как можно сэкономить на поездке

1. Обращайте внимание на индикатор спроса

Если свободных машин на линии хватает, индикатор будет зеленого цвета, а цена поездки — базовой. Если спрос на услуги повышен, индикатор будет оранжевым или красным, а стоимость поездки — выше базового.

Понимание спроса помогает оценить обстановку и решить — поехать сейчас, подождать или воспользоваться общественным транспортом.

2. Пользуйтесь подсказками «Пройтись» и «Подождать» в приложении

Иногда приложение может предложить подождать автомобиль чуть дольше, получив при этом ниже стоимость, или пройтись несколько минут до более удобной водителю точки посадки, например, если на дороге пробка или сложный заезд во двор. Для пассажира такая поездка будет стоить дешевле, а водитель меньше времени проведет без заказов.

3. Заказывайте машину не в ровные часы

Спрос на поездки может быть немного ниже, если заказывать машину в менее популярное время, например, за 5-20 минут до наступления целого часа. Например, если вы планируете выехать около 15:00, можно рассмотреть вариант заказа в 14:40.

Повышающий цену коэффициент — это временная мера, которая обеспечивает стабильную возможность уехать тем, кому поездка срочно. Она также помогает привлечь больше водителей на линию и вернуть спрос и предложение в состояние баланса. Как только на линии появляется достаточно водителей, чтобы увезти всех, стоимость возвращается на обычный уровень.

*Информация носит рекомендательный характер. Реальные динамика стоимости поездок и динамика спроса могут отличаться.