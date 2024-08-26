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    12:26, 26 Август 2024 | GMT +6

    В WhatsApp снова началась фейковая рассылка от имени Аиды Балаевой

    WhatsApp
    Фото: freepik

    В мессенджере WhatsApp снова началась фейковая рассылка от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Министерство культуры и информации РК обратило внимание казахстанцев на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

    - Сообщаем, что данная информация является недостоверной, и сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра. Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников. Официальные заявления и сообщения от имени Министерства культуры и информации публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций, - проинформировала пресс-служба ведомства.

    Ранее мошенники уже рассылали казахстанцам сообщения от имени Аиды Балаевой.

     

    Теги:
    Мошенничество Соцсети Аида Балаева Минкультуры и информации Интернет Интернет-мошенничество Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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