В WhatsApp снова началась фейковая рассылка от имени Аиды Балаевой

В мессенджере WhatsApp снова началась фейковая рассылка от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Министерство культуры и информации РК обратило внимание казахстанцев на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

- Сообщаем, что данная информация является недостоверной, и сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра. Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников. Официальные заявления и сообщения от имени Министерства культуры и информации публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций, - проинформировала пресс-служба ведомства.

Ранее мошенники уже рассылали казахстанцам сообщения от имени Аиды Балаевой.