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    11:20, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Мошенники рассылают казахстанцам сообщения от имени Аиды Балаевой

    ватсап мошенники
    Фото: Polisia.kz

    В мессенджере WhatsApp началась фейковая рассылка от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой. Об этом она сообщила на своей личной странице в Facebook, передает агентство Kazinform. 

    - В настоящее время в мессенджере WhatsApp неустановленные лица рассылают населению сообщения якобы от моего имени. Сообщения являются фейковыми, номера, с которых поступают эти сообщения, мне не принадлежат. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. В настоящее время ведутся мероприятия по поиску провокаторов, - отметила Аида Балаева.

    Напомним, в марте в соцсетях распространялась фейковая реклама, в которой используется фото министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

    Ранее в Павлодаре граждане получали звонки и сообщения якобы от акима области Асаина Байханова. Глава региона предупредил, что у него только три официальных аккаунта в соцсетях, а свой номер телефона он не менял. Писали казахстанцам и от имени акима Алматинской области.

    Кроме того в стране участились случаи мошенничества, когда лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, а также инциденты с участием телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников КНБ.

    Также в мессенджерах рассылалась информация якобы от имени Премьер-министра и членов Правительства с просьбой по перечислению финансовых средств.

     

    Теги:
    Мошенничество Соцсети Аида Балаева Интернет Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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