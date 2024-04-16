Мошенники рассылают казахстанцам сообщения от имени Аиды Балаевой

В мессенджере WhatsApp началась фейковая рассылка от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой. Об этом она сообщила на своей личной странице в Facebook, передает агентство Kazinform.

- В настоящее время в мессенджере WhatsApp неустановленные лица рассылают населению сообщения якобы от моего имени. Сообщения являются фейковыми, номера, с которых поступают эти сообщения, мне не принадлежат. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. В настоящее время ведутся мероприятия по поиску провокаторов, - отметила Аида Балаева.

Напомним, в марте в соцсетях распространялась фейковая реклама, в которой используется фото министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

Ранее в Павлодаре граждане получали звонки и сообщения якобы от акима области Асаина Байханова. Глава региона предупредил, что у него только три официальных аккаунта в соцсетях, а свой номер телефона он не менял. Писали казахстанцам и от имени акима Алматинской области.

Кроме того в стране участились случаи мошенничества, когда лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, а также инциденты с участием телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников КНБ.

Также в мессенджерах рассылалась информация якобы от имени Премьер-министра и членов Правительства с просьбой по перечислению финансовых средств.