Мошенники пишут казахстанцам от имени акима Алматинской области

В акимате Алматинской области предупредили граждан об активизации мошенников, представляющихся акимом региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В мессенджерах злоумышленник пишет и представляется якобы акимом области. Просим жителей не доверять подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам. Этот факт зарегистрирован в управлении полиции города Конаева, проводится процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Ранее в Павлодаре граждане получали звонки и сообщения якобы от акима области Асаина Байханова. Глава региона предупредил, что у него только три официальных аккаунта в соцсетях, а свой номер телефона он не менял.

Кроме того в стране участились случаи мошенничества, когда лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, а также инциденты с участием телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников КНБ.

Также в мессенджерах рассылалась информация якобы от имени Премьер-министра и членов Правительства с просьбой по перечислению финансовых средств.