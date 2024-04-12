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    19:35, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Мошенники пишут казахстанцам от имени акима Алматинской области

    ватсап мошенники
    Фото: Polisia.kz

    В акимате Алматинской области предупредили граждан об активизации мошенников, представляющихся акимом региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В мессенджерах злоумышленник пишет и представляется якобы акимом области. Просим жителей не доверять подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам. Этот  факт зарегистрирован в управлении полиции города Конаева, проводится процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Ранее в Павлодаре граждане получали звонки и сообщения якобы от акима области Асаина Байханова. Глава региона предупредил, что у него только три официальных аккаунта в соцсетях, а свой номер телефона он не менял. 

    Кроме того в стране участились случаи мошенничества, когда лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, а также инциденты с участием телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников КНБ. 

    Также в мессенджерах рассылалась информация якобы от имени Премьер-министра и членов Правительства с просьбой по перечислению финансовых средств.

    Теги:
    Мошенничество Соцсети Регионы Казахстана Акимат Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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