Мошенники просят деньги от имени Премьер-министра РК

В мессенджерах рассылается информация якобы от имени Премьер-министра и членов Правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

- Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам. Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия, - отметили в пресс-службе Правительства РК.