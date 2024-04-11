РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:44, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Мошенники просят деньги от имени Премьер-министра РК

    фейк
    Фото: прокуратура Астаны

    В мессенджерах рассылается информация якобы от имени Премьер-министра и членов Правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    - Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам. Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия, - отметили в пресс-службе Правительства РК.

    Теги:
    Соцсети Правительство РК Фейки Интернет Интернет-мошенничество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!