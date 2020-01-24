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В выступлении Президента обозначены важнейшие вехи развития экономики – эксперт

24 Января 2020 18:56
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В выступлении Президента обозначены важнейшие вехи развития экономики – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги расширенного заседания Правительства, прошедшего под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, проанализировал главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В выступлении Президента на расширенном заседании Правительства были затронуты наиболее актуальные проблемы текущего этапа социально-экономического развития страны – от состояния финансового сектора до развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности. Национальная экономика столкнулась с рядом вызовов, ответ на которые лежит в широком спектре мер как оперативного, так и стратегического характера, обозначенных Главой государства. Можно особо отметить такие из них, как повышение эффективности налоговой политики, решение проблем «больной» финансовой системы, повышение эффективности квазигосударственного сектора и продолжение приватизации, модернизация пенсионной системы, повышение качества человеческого капитала», - выразил мнение Вячеслав Додонов.

«Наиболее же значимыми, стрежневыми моментами в выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева, на наш взгляд, являются два – обозначенный курс на глубокие экономические реформы и еще раз подтвержденный приоритет социальной ориентации государства», - добавил эксперт.

По его словам, экономические реформы должны обеспечить качественную модернизацию экономики.

«Осуществляться реформы будут по широкому кругу направлений, включая реформирование аппарата государственного управления, совершенствование законодательства ряда ключевых сфер – от медицины до финансовых рынков, улучшение фискальной и денежно-кредитной политики, интенсификацию приватизационных процессов со снижением роли государства в экономике, модернизацию пенсионной системы», - отметил В. Додонов.

Как отметил главный научный сотрудник КИСИ, ключевым приоритетом экономической политики, усилий государства должно стать повышение уровня благосостояния казахстанцев, на что направлены и инициируемые Главой государства реформы.

«Рост доходов населения, создание рабочих мест с достойной оплатой труда, повышение качества человеческого капитала – это ключевые цели развития казахстанской экономики. Многое уже делается в этом направлении, но новые меры позволят вывести решение социальных проблем на новый уровень. Очевидно, что развитие социальной сферы сопряжено с затратами, поэтому в выступлении Глава государства также сделал акцент на то, каким образом можно обеспечить мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов на решение социальных задач. В этом ряду можно рассматривать совершенствование налоговой политики в части прозвучавшей критики неоправданных налоговых льгот с замечанием Президента, что «налоги – это народные деньги», и реформирование квазигосударственных структур с целью повышения их эффективности и снижения административных расходов, включая «долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта, мебели» и сокращение количества форумов», - считает он.

Также на повышение доходов населения направлены и такие озвученные меры, как развитие частного предпринимательства и защита конкуренции, предоставление населению доступа к пенсионным накоплениям до выхода на пенсию, совершенствование механизма предоставления адресной социальной помощи и ряд других.

«В целом, в выступлении Президента были обозначены важнейшие вехи развития казахстанской экономики и социальной системы, а также анонсированы реформы, которые определят курс страны в средне- и долгосрочной перспективе и от успеха которых будет зависеть возможность Казахстана стать конкурентоспособным государством в условиях сложной и турбулентной внешней среды», - заключил Вячеслав Додонов.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства. С полным текстом выступления Президента Казахстана можно ознакомиться здесь.



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Ключевые слова: Общество, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Акбота Кузекбай

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