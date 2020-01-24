В выступлении Президента обозначены важнейшие вехи развития экономики – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги расширенного заседания Правительства, прошедшего под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, проанализировал главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В выступлении Президента на расширенном заседании Правительства были затронуты наиболее актуальные проблемы текущего этапа социально-экономического развития страны – от состояния финансового сектора до развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности. Национальная экономика столкнулась с рядом вызовов, ответ на которые лежит в широком спектре мер как оперативного, так и стратегического характера, обозначенных Главой государства. Можно особо отметить такие из них, как повышение эффективности налоговой политики, решение проблем «больной» финансовой системы, повышение эффективности квазигосударственного сектора и продолжение приватизации, модернизация пенсионной системы, повышение качества человеческого капитала», - выразил мнение Вячеслав Додонов.

«Наиболее же значимыми, стрежневыми моментами в выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева, на наш взгляд, являются два – обозначенный курс на глубокие экономические реформы и еще раз подтвержденный приоритет социальной ориентации государства», - добавил эксперт.

По его словам, экономические реформы должны обеспечить качественную модернизацию экономики.

«Осуществляться реформы будут по широкому кругу направлений, включая реформирование аппарата государственного управления, совершенствование законодательства ряда ключевых сфер – от медицины до финансовых рынков, улучшение фискальной и денежно-кредитной политики, интенсификацию приватизационных процессов со снижением роли государства в экономике, модернизацию пенсионной системы», - отметил В. Додонов.

Как отметил главный научный сотрудник КИСИ, ключевым приоритетом экономической политики, усилий государства должно стать повышение уровня благосостояния казахстанцев, на что направлены и инициируемые Главой государства реформы.

«Рост доходов населения, создание рабочих мест с достойной оплатой труда, повышение качества человеческого капитала – это ключевые цели развития казахстанской экономики. Многое уже делается в этом направлении, но новые меры позволят вывести решение социальных проблем на новый уровень. Очевидно, что развитие социальной сферы сопряжено с затратами, поэтому в выступлении Глава государства также сделал акцент на то, каким образом можно обеспечить мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов на решение социальных задач. В этом ряду можно рассматривать совершенствование налоговой политики в части прозвучавшей критики неоправданных налоговых льгот с замечанием Президента, что «налоги – это народные деньги», и реформирование квазигосударственных структур с целью повышения их эффективности и снижения административных расходов, включая «долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта, мебели» и сокращение количества форумов», - считает он.

Также на повышение доходов населения направлены и такие озвученные меры, как развитие частного предпринимательства и защита конкуренции, предоставление населению доступа к пенсионным накоплениям до выхода на пенсию, совершенствование механизма предоставления адресной социальной помощи и ряд других.

«В целом, в выступлении Президента были обозначены важнейшие вехи развития казахстанской экономики и социальной системы, а также анонсированы реформы, которые определят курс страны в средне- и долгосрочной перспективе и от успеха которых будет зависеть возможность Казахстана стать конкурентоспособным государством в условиях сложной и турбулентной внешней среды», - заключил Вячеслав Додонов.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства. С полным текстом выступления Президента Казахстана можно ознакомиться здесь.



