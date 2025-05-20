В Восточном Казахстане село у границы пользуется китайским интернетом

«Скорость отличная» — сельчане

Стоит лишь попасть в село, как на экране телефона появляется уведомление: «Добро пожаловать в Китай!». Интернет здесь работает только от китайского оператора — сигнал казахстанской связи попросту не доходит.

Об этом не раз говорил и депутат Мажилиса Парламента Ерлан Сайыров. Однако ситуация по сей день не решена.

— В приграничных районах нет казахстанского интернета. Работает только китайская мобильная связь. Это необходимо срочно исправить. Все эти районы нужно вернуть в информационное поле Казахстана, — подчеркнул депутат Ерлан Сайыров.

Жители села рассказали, что оформляют специальный тариф «Билайн» и уже через него подключаются к китайскому оператору.

— Иначе у нас ни интернет, ни мобильная связь не ловят. Китайский интернет — это спасение. Заходим в соцсети, общаемся с родными по WhatsApp. Скорость отличная, — рассказали сельчане.

Позиция местных властей

Чтобы узнать мнение властей, агентство Kazinform направило официальный запрос акиму Маркакольского района Рустембеку Кемешеву.

— В селе Былгары Табыты проживает 56 человек. За последние десять лет оттуда уехали около пятидесяти жителей. Мы в курсе проблем с интернетом. Сейчас рассматриваем возможность подключения села к голосовой связи и мобильному интернету в рамках лицензионных обязательств. С прошлого года ведутся переговоры о подключении тринадцати сёл округа. Три из них — Акбулак, Акжайлау и Кайнарлы — должны быть включены в дополнительные обязательства мобильных операторов. Ещё десять сёл, в том числе Былгары Табыты, Жанауыл, Казахстан, Такыр, Шенгелди, Карашилик, Карой, Жидели планируется подключить к интернету через ТОО «Востоктелеком», — сообщил аким района.

Фото местных жителей

По его словам, в 2026 году в селе Урунхайка, где проживает около 285 человек, за счёт республиканского бюджета планируется строительство волоконно-оптической линии связи, а в селе Тоскайын — установка антенно-мачтовой конструкции за счёт местного бюджета.

— В 2027 году за счёт республиканского бюджета волоконно-оптические линии будут проложены ещё в пяти сёлах: Терискей-Бокенбай, Балыктыбулак, Бугы Муйиз, Шаганаты и Кунгей-Бокенбай, — добавил Кемешев.

По данным акимата области, в этом году интернетом планируют обеспечить 60 сёл. В 2022 году доступ к сети получили 17 сёл, в 2023 году — 20, в 2024-м — 45.

Для реализации проекта заключаются договоры между местными исполнительными органами и операторами связи.

— К примеру, в селе Феклистовка района Алтай по многочисленным обращениям жителей запущена базовая станция стандарта 3G и 4G. Скорость достигает 86,9 Мбит/с. Оператор связи ТОО «КарТел» установил антенну и протянул электросети за счёт собственных средств. Сейчас прорабатывается возможность совместного использования оборудования с операторами Tele2 и Kcell/Activ, — говорится в сообщении акимата.

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