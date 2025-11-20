В Восточном Казахстане открывают 10 школ и создают современный медкластер

По словам акима Нурымбета Сактаганова, еще одну школу на 600 мест строит компания «Казцинк» в Риддере в рамках своей социальной ответственности.

— Профессиональное образование в регионе развивается вместе с рынком труда. Сейчас готовят специалистов по новым направлениям: беспилотные системы, логистика, техническое обслуживание и ремонт воздушного транспорта, водный транспорт, защита в чрезвычайных ситуациях, — отметил аким.

В медицине системно улучшают качество обслуживания и инфраструктуры. В рамках национального проекта строят медицинские объекты в 36 селах.

— В районе Улан открыта современная поликлиника на 150 человек в смену. В Риддере близится к завершению строительство больничного комплекса. В Усть-Каменогорске создается современный медицинский кластер, который объединит Центр матери и ребенка и Гематологический центр. В его состав войдет многопрофильная больница на 300 коек, — отметил аким.

Также в регионе строят Нефрологический центр по схеме государственно-частного партнерства. В этом году обучение для повышения квалификации прошли 118 специалистов, из них 72 учились в ведущих медицинских центрах Турции, Израиля, Германии, Китая и других стран.