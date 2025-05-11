В Восточном Казахстане сохраняется дефицит медицинских кадров

Кадровый голод в сфере здравоохранения региона — проблема не новая. Еще 10 лет назад в области пустовали 423 вакансии врачей. К 2022-му году дефицит сократили почти вдвое — нужны были 243 специалиста, в 2023-м — 178. И за последние два года ситуация сильно не изменилась. Особенно тревожна она в районных центрах и городах, которые по закону не считаются сельской местностью — а значит, не получают ни льгот, ни подъемных.

Карта дефицита: от Усть-Каменогорска до Маркаколя

По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане работает 3 021 врач и 7 821 представитель среднего медперсонала. При этом в регионе ощущается нехватка 152 специалистов. Половина из них — в сельской местности. Но страдают и города: в Усть-Каменогорске — 51 вакансия врача, в Риддере — 10, в Алтае и Серебрянске — сразу 44. В Шемонаихинском районе недостает 10 специалистов, в Уланском — 9, в Глубоковском — 7. А в таких удаленных точках, как Катон-Карагай, Улкен Нарын, Маркаколь, Самарское и Курчум, открыты вакансии, которые годами остаются невостребованными.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Наиболее остро в регионе ощущается нехватка узкопрофильных специалистов. В числе наиболее востребованных — 37 врачей общей практики, 12 педиатров, 12 акушеров-гинекологов, 10 отоларингологов, шесть неврологов и восемь анестезиологов-реаниматологов. Кроме того, требуются по семь терапевтов и кардиологов, по шесть хирургов, офтальмологов и психиатров, а также четыре специалиста по медицинской реабилитации, — отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Айнаш Капанова.

Кроме того, нужен и средний медперсонал — 72 человека. Среди них 38 в Усть-Каменогорске, 34 — в районах. Из них в дефиците 11 акушерок.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

«Акушерок просто нет»

Одна из самых болезненных тем — нехватка акушерок. В них нуждаются в каждом районе, особенно в отдаленных. В Алтайской межрайонной больнице работают всего шесть акушерок при девяти положенных по штатному расписанию — на два акушерских поста и пост приемного покоя.

— У нас в городе два медицинских колледжа, но ни один не выпускает акушерок. Чтобы получить такую квалификацию, нужно учиться минимум три года. А в этом году никто с этим дипломом не выйдет и в Усть-Каменогорске. Я уже два года поднимаю проблему. Некому встречать ребенка на свет — вот реальность, — сказала главная медсестра стационара межрайонной больницы района Алтай Елена Циндрик.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В регионе сегодня работают четыре медицинских колледжа. Два частных — в районе Алтай, один стоматологический — в областном центре. Но акушерок готовят только в Усть-Каменогорском высшем медицинском колледже.

— На специальность акушерское дело у нас выделяется 25 грантов, но молодежь неохотно идет в эту профессию. Этим летом у нас действительно нет выпуска — три года назад, когда шел набор, не было желающих. А сейчас учится всего одна группа. 12 акушерок выпустим в следующем году, еще 10 — в 2027-м. При этом, по нашей аналитике, акушерки всегда в дефиците. В первый год после выпуска у нас 100-процентное трудоустройство, но уже через год многие переводятся на должности медсестер. Не выдерживают стресса и ночных дежурств, — подтвердил наличие проблемы директор Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа Адлет Ахмадиев.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, требуется комплексный подход. Одной из главных трудностей он считает отсутствие эффективного прогноза кадровой потребности на перспективу.

— Чтобы сделать госзаказ на обучение тех или иных специалистов, мы должны знать потребности в них. Ежегодно до декабря мы отправляем запросы во все медучреждения региона, но получаем скудные ответы. Определить потребность через три года сложно — кто-то уедет, уйдет в декрет, сменит профессию. Поэтому, на мой взгляд, нужна аналитическая служба, которая могла бы учитывать множество факторов и делать точные прогнозы. Только тогда можно грамотно формировать госзаказ, — объяснил Адлет Ахмадиев.

Он также подчеркнул необходимость удержания выпускников в профессии, особенно в таких стрессовых направлениях, как акушерство, работа в реанимации и приемных покоях. Среди предложений — повышение ставок для среднего медперсонала, дополнительная мотивация за наставничество и жилье для тех, кто готов работать в селе.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В Министерстве здравоохранения, по его словам, уже рассматриваются шаги в этом направлении. В частности, обсуждается идея создания института наставничества, в том числе, среди среднего медперсонала, когда опытные сотрудники будут обучать молодых специалистов прямо в организациях, получая за это дополнительное финансирование.

— Кроме того, актуальна идея целевого распределения выпускников. Если бы выпускники колледжей отрабатывали 2–3 года в тех населенных пунктах, откуда они приехали и где остро не хватает кадров, это значительно улучшило бы ситуацию. Сейчас большинство хочет остаться в городе, а часть и вовсе уходит в другие сферы, — отметил директор колледжа.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Среди других инициатив — предоставление колледжам возможности напрямую сотрудничать с медучреждениями для подготовки кадров по запросу с последующим обязательным трудоустройством. Однако реализация таких мер требует изменений в законодательство, в том числе в Кодекс о здоровье и закон об образовании. Также в этом году обсуждается вопрос включения среднего медперсонала в программу «С дипломом в село». Если акушерки и медсестры будут получать подъемные и жилье, это может стать значимым стимулом для работы в сельских районах.

Как привлекают кадры?

Врачи же уже сейчас имеют право на все льготы, если приезжают в село. Согласно приказу министра национальной экономики, им предоставляются выгодные кредиты на приобретение жилья — до 7,8 млн тенге для села и 9,8 млн тенге для районных центров, а также подъемные — 393 200 тенге (100 МРП).

Кроме того, в соответствии с Законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении», с 2024 года предусмотрена единовременная выплата в размере 8,5 млн тенге (100 минимальных зарплат) для медиков остродефицитных специальностей, прибывших в сельскую местность.

В то же время, практика показывает, что социальные меры работают. Только в Шемонаихинском районе за прошедшие 2 года удалось закрыть 16 вакансий. Впервые за 6 лет туда приехал онколог. Махаббат Крыкпаева за первые месяцы работы уже выявила десятки случаев онкозаболеваний на ранней стадии.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Конечно, предложений о работе было много, но мы решили приехать в район. Здесь не было онколога несколько лет. А еще тут живут родственники — мой муж из Шемонаихи. Нам сразу выдали служебное жилье. Есть возможность не снимать квартиру, а копить деньги. Для молодой семьи это очень удобно, — говорит Махаббат Крыкпаева.

В Шемонаихе в прошлом году четыре врача получили жилье. В их числе и гинеколог Назерке Калдибек, которая столичной жизни предпочла глубинку.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Мы с мужем переехали вместе. Потому что обоим предложили подъемные, они помогли обустроиться. Плюс выдали жилье. Получается, что все бытовые проблемы нам решили. Можно спокойно работать, — делится молодой специалист.

В выигрыше и местные жители. Сейчас многие медуслуги они получают в районе.

— У нас акушера-гинеколога не было больше двух лет. Нам даже рожать приходилось ездить в Усть-Каменогорск. Сейчас специалист есть, и мы рады, что теперь можно получить помощь здесь, — довольна жительница Шемонаихи Дарья Совко.

Правда, в районе все еще не хватает 10 специалистов. 9 из них в самом городе Шеимонаиха.

В городах проблема — острее

Парадокс в том, что в городах привлекать кадры намного сложнее.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Без льгот и подъемных это ставит Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Серебрянск и Шемонаиху в заведомо невыгодное положение.

— Мы теряем врачей просто потому, что не можем предложить им ничего привлекательного. Ни подъемных, ни служебного жилья. Молодежь выбирает там, где условия лучше, — заострил внимание на проблеме и главный врач межрайонной больницы района Алтай Олжас Нурикенов.

Тем не менее, некоторые местные акиматы ищут выход. В Риддере и Алтае предоставляют служебные квартиры и, благодаря поддержке компании «Казцинк», подъемные в размере 1 миллиона тенге. В Серебрянске молодым врачам платят по 2 миллиона — правда, только если это редкий, «дефицитный» специалист. И в 2023 году по программе «Одноэтажный Восток» для медиков в городах выделили 20 квартир.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

«Учить своих — единственный путь»

Чтобы изменить ситуацию системно, регион делает ставку на подготовку собственных специалистов. С 2023 года за счет областного бюджета выделяются гранты на обучение в резидентуре. Сегодня 46 человек получают образование по направлениям: онкология, хирургия, нейрохирургия, акушерство, неотложная помощь. Их возвращение в регион ожидается в 2026–2027 годах.

— Дополнительно ежегодно выделяется 50 грантов на бакалавриат. А медицинские организации обучают 21 человека за собственный счет. Вопрос медицинских кадров не решается за один год. Но если мы сегодня не вложимся в обучение, завтра некого будет звать работать, — подчеркнули в управлении здравоохранения ВКО.

Кроме того, в этом году 70 специалистов отправятся за границу — в Германию, Турцию, Россию, на стажировки по современным направлениям — повышать квалификацию. В 2023 году обучены за рубежом 32 специалиста, в 2024-м — 44. Это врачи-онкологи, хирурги и нейрохирурги, специалисты профиля «Материнство и детство», «Неотложная медицина», а также средний медперсонал по направлению «Сестринское дело».

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Восточный Казахстан — лишь отражение общенациональной проблемы. Медицинское сообщество предлагает конкретные шаги: улучшить прогноз кадровой потребности, расширить целевое обучение, ввести систему наставничества и предоставить молодым специалистам реальные стимулы для работы в селе.

И хотя меры на уровне государства уже принимаются — стипендии выросли, количество квот увеличено, введена страховая защита врачей, — важно, чтобы эти шаги не были точечными, говорят эксперты и общественники.

Ранее мы рассказывали, что в целом по стране за счет мер соцподдержки дефицит врачей в регионах удалось сократить на 19%.