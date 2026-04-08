телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    В Восточном Казахстане взыскали более 7 млн тенге штрафов за двойное гражданство

    В Восточном Казахстане с начала года за нарушения, связанные с двойным гражданством, с жителей региона взыскано свыше 7 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В регионе усилили контроль за соблюдением требований законодательства в сфере гражданства. По данным миграционной службы Департамента полиции ВКО, с начала 2026 года зафиксировано более 250 случаев утраты гражданства Республики Казахстан. Речь идет о людях, которые получили паспорт другой страны, но не уведомили об этом уполномоченные органы в установленный срок.

    В рамках проверок к административной ответственности привлечены 17 человек.

    — Основная часть выявленных нарушений связана с тем, что граждане, оформившие гражданство других государств, не выполняют обязанность по своевременному уведомлению. В результате принимаются меры, предусмотренные законом, включая изъятие документов и оформление утраты гражданства, — сообщили в миграционной службе ДП ВКО.

    Один из таких случаев выявлен в областном центре. 43-летний житель получил гражданство соседнего государства, однако не сообщил об этом в установленный срок. В отношении него оформлена утрата гражданства Казахстана.

    В полиции подчеркивают, что работа в этом направлении носит системный характер и будет продолжена. Специалисты напоминают, что в соответствии с Конституцией Республики Казахстан двойное гражданство запрещено, а несоблюдение требований закона влечет административную ответственность.

    Ранее сообщалось, что более тысячи нарушений миграционного законодательства пресекли в Алматы.

    Руслан Мухамедьяров
