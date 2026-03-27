Более тысячи нарушений миграционного законодательства пресекли в Алматы

За четыре дня сотрудники полиции провели комплекс проверочных и профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства. По итогам работы к административной ответственности привлечено 1040 нарушителей, при этом 132 иностранных гражданина выдворены за пределы Казахстана.

Основную долю составили факты нарушения правил пребывания — к ответственности привлечено 811 иностранцев. Кроме того, 198 принимающих лиц понесли ответственность за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранных граждан, еще 31 работодатель привлечен за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.

В ходе мероприятия также выявлен факт организации канала незаконной миграции, по данному факту начато досудебное расследование. Помимо этого, задержаны двое иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске.

Как отметил начальник управления миграционной службы Алматы Еркин Амантаев, подобные мероприятия направлены на системное наведение порядка в сфере миграции и пресечение правонарушений.

— Основная цель — это не только выявление нарушений, но и профилактика. Мы фиксируем ответственность всех участников процесса — как иностранных граждан, так и принимающих лиц и работодателей. Закон един для всех, — подчеркнул Амантаев.

Полиция продолжает работу по обеспечению законности, правопорядка и контролю за соблюдением миграционного законодательства.

Процедура выдачи и продления разрешений для трудовых иммигрантов обновлена на eGov.kz. Услуга позволяет иностранным гражданам онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана.