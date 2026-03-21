Процедура выдачи и продления разрешений для трудовых иммигрантов обновлена на eGov.kz

Услуга позволяет иностранным гражданам онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана.

Для подачи заявления иностранному гражданину необходимо предварительно пройти ряд миграционных процедур, включая получение приглашения, индивидуального идентификационного номера (ИИН), а также наличие номера телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан Казахстана.

После обновления на портале eGov.kz пользователю больше не нужно загружать часть документов вручную. Например, медицинская справка (форма 028/у) и данные о страховке автоматически подгружаются из государственных систем. Это сокращает время подачи заявки и снижает вероятность ошибок.

— Мы продолжаем развивать онлайн-формат оказания государственных услуг. Обновление услуги по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов позволило автоматизировать часть проверок и реализовать интеграцию с государственными информационными системами. Это сокращает количество бумажных документов при подаче заявления и делает процесс более удобным для пользователей, — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Даулет Бекманов.

При заполнении и отправке заявления система выполняет автоматические проверки. Если будут выявлены несоответствия или отсутствуют необходимые данные, гражданину отобразится уведомление, и подача заявления будет недоступна до устранения причин.

После подачи заявления статус оказания услуги отображается в Личном кабинете пользователя на портале eGov.kz. Решение о выдаче или продлении разрешения принимается местными исполнительными органами районов и городов областного значения после согласования с территориальными органами внутренних дел.

Разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов. На текущем этапе услуга также доступна при личном обращении в Центры обслуживания населения.

Обновление реализовано благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии», Министерства внутренних дел РК, Министерства здравоохранения РК, Министерства труда и социальной защиты и Государственного кредитного бюро.

