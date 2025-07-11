В ВКО усиливают безопасность и развивают инфраструктуру туристических зон

Как отметил глава региона, туризм должен развиваться системно, с акцентом на безопасность, цифровизацию и создание комфортной среды. Именно об этом накануне говорил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

— Отдых людей начинается с базовых вещей: безопасности, санитарных условий, доступности информации. Туристическая отрасль должна работать по единым стандартам и соответствовать современным требованиям, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

По данным управления туризма, в регионе наблюдается устойчивая положительная динамика по росту туристского потока. По итогам I квартала текущего года Восточно-Казахстанскую область посетили 100 тысяч туристов, из них — 95 тыс. отечественных туристов (рост на 27%) и 5 тыс. иностранных туристов, с ростом на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: акимат ВКО

На сегодня в области функционирует 371 туристический объект: гостиницы, базы отдыха, пантотерапевтические центры, экоотели.

С марта текущего года подготовка объектов проводилась поэтапно, в итоге в текущем году сезон открылся на 10 дней раньше, чем в прошлом году.