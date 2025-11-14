РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:31, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Противопаводковую защиту усилили в ВКО

    В Восточном Казахстане уже началась подготовка к весенним паводкам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    паводки ВКО
    Фото: Нелли Нигматуллина

    В области расчистили русла рек, укрепляют дамбы и обустраивают водоотводные каналы, чтобы минимизировать угрозу подтопления жилых кварталов и объектов инфраструктуры. По информации областных служб, подготовка ведется по всему региону в рамках летне-осеннего плана инженерных мероприятий для обеспечения безопасности в паводковый период 2026 года.

    К примеру, в Глубоковском районе уже завершены работы на трех из пяти запланированных объектов. В селе Прогресс углубили русло реки Глубочанка длиной 1,2 километра и расчистили его от кустарников и деревьев, мешающих течению воды. В Белоусовке проведена расчистка русла Глубочанки протяженностью 1,6 км, а в Ново-Ульбинке укрепили берег малой Ульбы и защитили улицу Береговую от подъема воды.

    — На сегодня продолжаем работы в двух населенных пунктах. В селе Быструха защищаем мост и прибрежные дома у реки Малоубинка, а в Черемшанке ведем руслорегулирование длиной 500 метров и восстановление насыпной дамбы, разрушенной ранее. Это поможет защитить от большой воды более 30 жилых домов, — сказал и. о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района Константин Боровиков.

    По словам специалистов, подготовка к паводкам охватывает всю область. Проведение инженерных мероприятий заранее позволит сократить возможный ущерб и обеспечить безопасность населения весной 2026 года.

    — Своевременная подготовка берегов и русел рек критически важна для защиты населенных пунктов и инфраструктуры, — добавили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    В целом в области особое внимание уделяют углублению и расчистке русел рек Ульба и Малая Ульба, Бухтарма, Уланка, Березка, Кара-Озек, Нарын, Глубочанка и Калжыр.

    Ранее мы рассказывали, как регионы Казахстана готовятся к весенним паводкам.

